«Ουδέν σχόλιο» απάντησε η Κομισιόν στην αιφνίδια παραίτηση του γάλλου επιτρόπου αρμόδιου για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Ο Μπρετόν, ένα από τα υψηλόβαθμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι περισσότερο γνωστός για τη δημόσια διαμάχη με τον τεχνολογικό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του κανονισμού για τη μεγάλη τεχνολογία της ΕΕ των 27 εθνών, το εμβόλιο κατά του COVID και τις προσπάθειες για την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Στέφαν Σεζουρνέ είναι ο νέος Επίτροπος τον οποίο προτείνει στην πρόεδρο της Ευρωπαΐκής Επιτροπής Ούρσουλα Βαν ντερ Λάιεν ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ως αντικαταστάτη του Τιερί Μπρετόν οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Ο Στέφαν Σεζουρνέ ασκεί προς το παρόν τα καθήκοντά του υπουργού Εξωτερικών και θα αντικατασταθεί μόλις συγκροτηθεί η νέα γαλλική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μισέλ Μπαρνιέ, κατά πάσα πιθανότητα εντός των προσεχών ημερών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ ο νέος Επίτροπος της Γαλλίας θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της βιομηχανικής κυριαρχίας της Ευρώπης της τεχνολογικής της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ο Στέφαν Σεζουρνέ υπήρξε επίσης πρόεδρος της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας των Φιλελευθέρων.

Ο Μπρετόν στην επιστολή ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν «πριν από λίγες ημέρες» ζήτησε από τη Γαλλία να αποσύρει το όνομά του ως επιλογή της χώρας για την Κομισιόν «για προσωπικούς λόγους» δίνοντας ως αντάλλαγμα ένα «υποτιθέμενο χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή».

«Υπό το φως αυτών των τελευταίων εξελίξεων – περαιτέρω απόδειξη αμφισβητήσιμης διακυβέρνησης – πρέπει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ πλέον να ασκώ τα καθήκοντά μου στο Σώμα». Η απόφαση Mπρετόν έρχεται την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν οριστικοποιεί τον κατάλογο των Eπιτρόπων της μετά τις ευρωεκλογές.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu

— Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024