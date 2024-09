Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Δράμα η πρώτη συνάντηση μετά το χωρισμό τους

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθησαν μαζί για πρώτη φορά μετά την κατάθεση του διαζυγίου τους. Οι δύο τους φαίνεται πως ανέπτυξαν μια τεταμένη συζήτηση σε ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς το Σάββατο. Ο 53χρονος ηθοποιός έσκυψε για να μιλήσει στην 55χρονη πρωταγωνίστρια του «Maid in Manhattan», ενώ έκανε έντονες χειρονομίες με τα χέρια του.

Αργότερα, καθώς κάθονταν στο αυτοκίνητό τους, η Τζένιφερ φάνηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της, ενώ προσπαθούσε να το κρύψει. Ίσως ο λόγος που η τραγουδίστρια προσπαθούσε να μην φανούν τα συναισθήματα της να είναι το γεγονός πως τους (μέχρι πρότεινος) «Bennifer» συνόδευαν τα παιδιά και των δύο. Συγκεκριμένα, παρόν ήταν τα παιδιά του ηθοποιού με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, όπως και τα 16χρονα δίδυμα της Λόπεζ, Εμ και Μαξ, με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.

Ben Affleck and Jennifer Lopez have tense conversation as they reunite for the FIRST time amid divorce at Beverly Hills Hotel with their children https://t.co/Asx65OHiSb

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2024