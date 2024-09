Στρατιώτης της Μολδαβίας, ο οποίος υπηρετούσε στη γραμμή οροθεσίας που χωρίζει την επικράτεια από την αποσχισμένη περιοχή της Υπερδνειστερίας, σκοτώθηκε χθες Πέμπτη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, 30 και πλέον χρόνια μετά τον πόλεμο ανάμεσα στις μολδαβικές ένοπλες δυνάμεις και τους αυτονομιστές (στη φωτογραφία αρχείου από army.md, επάνω, στρατιώτες της Μολδαβίας).

🔵 MOLDOVAN SOLDIER KILLED IN RARE TRANSDNIESTRIA BORDER INCIDENT

A Moldovan serviceman serving on the line demarcating the separatist Transdniestria region was killed on Thursday in unclear circumstances in a rare incident more than 30 years after a war pitting the two sides…

