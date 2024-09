Για πρώτη φορά στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, δύο ερασιτέχνες αστροναύτες θα επιχειρήσουν το μεσημέρι της Πέμπτης να βγουν στο κενό του Διαστήματος, στο πλαίσιο της ριψοκίνδυνης αποστολής Polaris Dawn της SpaceX.

Δεδομένου ότι οι νέες στολές και η διαδικασία της SpaceX δεν έχουν δοκιμαστεί ξανά στο παρελθόν, η εξέλιξη της φιλόδοξης εξόρμησης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η διαδικασία μεταδίδεται ζωντανά στο X, την πλατφόρμα του Έλον Μασκ στον οποίο ανήκει η διαστημική εταιρεία.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024