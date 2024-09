Ισραηλινά πλάνα από το τούνελ όπου «δολοφονήθηκαν» οι 6 όμηροι - Αντιδράσεις συγγενών

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ χθες Τρίτη εικόνες από τη στενή υπόγεια σήραγγα στην οποία είπε ότι βρήκε έξι πτώματα ομήρων «δολοφονημένων από τη Χαμάς» πριν περίπου δέκα ημέρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο που παρουσίασε ο ισραηλινός στρατός).

Η ανακάλυψη των πτωμάτων των έξι ομήρων, που ανακοινώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, πυροδότησε θλίψη και οργή στο Ισραήλ, με μαζικές διαδηλώσεις που ζητούσαν από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να φέρει πίσω τους ανθρώπους που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά τη διάρκεια παρέμβασης στην ισραηλινή τηλεόραση έδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησης των ομήρων σ’ αυτό το τούνελ, πλάτους περίπου 80 εκατοστών, ύψους λιγότερο από 170 εκατοστά και μήκους 120 μέτρων, που βρίσκεται 20 μέτρα κάτω από τη γη στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ενώ βιντεοσκοπούσε κατεβαίνοντας με σκοινί σε αυτή τη σήραγγα από ένα φρεάτιο που επιτρέπει την πρόσβαση σ’ αυτήν, ο Χαγκάρι εμφανίστηκε στη συνέχεια μπροστά στην κάμερα σκυμμένος μέσα σ’ αυτό το πολύ χαμηλό υπόγειο ώστε «να σταθεί όρθιος», όπως είπε, στο οποίο έχει «πολλή υγρασία».

«Ηταν ήρωες που επέζησαν από φρικτές συνθήκες κράτησης (έως ότου «δολοφονηθούν»)», δήλωσε.

Μέσα στη σήραγγα, η κάμερα του στρατού δείχνει σκόρπια στρώματα, μπουκάλια και κουβάδες για τις ανάγκες των ομήρων.

Ο υποναύαρχος Χαγκάρι, με γάντια στα χέρια, παρουσιάζει ανάμεσα σε διάφορα αντικείμενα στο έδαφος ένα σκάκι, έναν γεμιστήρα αυτόματου τουφεκιού, έναν ηλεκτρικό φορτιστή «που χρησιμοποιήθηκε από τους τρομοκράτες», ένα αντίτυπο του Κορανίου, κάλυκες από σφαίρες «που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν» για να σκοτώσουν τους ομήρους.

«Εδώ βλέπουμε ίχνη αίματος», λέει ο αξιωματικός, δείχνοντας μια λακκούβα με νερό στο ακριβές σημείο όπου «έζησαν τις τελευταίες τους στιγμές».

Ο στρατός θα «κυνηγήσει τους τρομοκράτες που σκότωσαν τους έξι ομήρους: τον Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, τον Αλεξάντερ Λομπανόφ, την Κάρμελ Γκατ, την Εντεν Γερουσάλμι, τον Ορι Ντανίνο και τον Αλμογκ Σαρούσι», πρόσθεσε.

Μετά την ανακοίνωση του επαναπατρισμού των σορών των ομήρων, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτοί «εκτελέστηκαν» με μια «σφαίρα στο σβέρκο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων αντέδρασε στις εικόνες που παρουσίασε ο ισραηλινός στρατός ζητώντας από τις αρχές την άμεση επιστροφή των δικών τους ανθρώπων, επιμένοντας «στην ευθύνη που έχει ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του στη μοίρα των ομήρων μας».

Οι όμηροι «υποφέρουν, είναι πεινασμένοι, εξαντλημένοι, βασανισμένοι, χωρίς αέρα ν’ αναπνεύσουν και το μόνο που τους δίνει ελπίδα είναι να γνωρίζουν ότι θα συνεχίσουμε ν’ αγωνιζόμαστε για ν’ απαιτούμε την απελευθέρωσή τους», γράφει το Φόρουμ σε ανακοίνωση.

