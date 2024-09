Δεν θα σας αφήσουμε να υιοθετήσετε τα παιδιά μας, λέει η Κίνα στη Δύση

Η Κίνα πρόκειται να σταματήσει να δίνει παιδιά για διεθνή υιοθεσία.

Με τον τρόπο αυτό θεωρεί ότι τερματίζει μια πρακτική που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες μωρά, κυρίως εγκαταλελειμμένα κορίτσια, να μεγαλώνουν στη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η αλλαγή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα, απογοητεύοντας οικογένειες που έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Οι υιοθεσίες είχαν ανασταλεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά κάποιες πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times.

Οι ΗΠΑ ήταν μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης κινεζικών ορφανών παιδιών.

Ζευγάρια από την Ισπανία υιοθέτησαν επίσης χιλιάδες μωρά από την Κίνα, αλλά λιγότερα ήρθαν στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ των διασήμων ήταν η ηθοποιός Μεγκ Ράιαν, η οποία απέκτησε ένα παιδί από τον πρώην σύζυγό της Ντένις Κουέιντ και αργότερα υιοθέτησε ένα κορίτσι από την Κίνα.

Ο Γούντι Άλεν, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις παντρεύοντας την κατά 35 χρόνια νεότερή του Κορεάτισσα θετή κόρη του, Σουν-Γι Πρεβίν, υιοθέτησε επίσης ένα κορίτσι από την Κίνα.

Ο Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Στο μέλλον, εκτός από τους ξένους υπηκόους που έρχονται στην Κίνα για να υιοθετήσουν παιδιά που είναι παράπλευροι συγγενείς εντός τριών γενεών ή θετά τέκνα, η Κίνα δεν θα δίνει πλέον παιδιά για υιοθεσία στο εξωτερικό».

Ορισμένες χώρες έχουν επιτρέψει σε ξένες οικογένειες να υιοθετούν ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, αν και συχνά υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες.

Στην περίπτωση της Κίνας, ήταν επίσημη και δημοφιλής, αλλά συχνά περιβαλλόταν από επίσημη αμηχανία λόγω της σύνδεσής της με τις πολιτικές του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η πολιτισμική προτίμηση για τα αγόρια και η πολιτική του ενός παιδιού, που εισήχθη μετά το 1979, οδήγησαν στην εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων κοριτσιών, συχνά στο δρόμο.

Η εκτίναξη του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης την εποχή που η χώρα άνοιγε στον έξω κόσμο παρείχε ένα άλλο κίνητρο.

Οι γονείς που δεν μπορούσαν να πληρώσουν χειρουργικές επεμβάσεις για τα μωρά που γεννιόντουσαν με αναπηρίες, γνώριζαν ότι οι διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις θα πλήρωναν για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά τις σωτήριες για τη ζωή τους επεμβάσεις.

Ωστόσο, υπήρχαν και καταχρήσεις.

Τα ποσά που κατέβαλαν οι ξένοι, όχι τεράστια για τα δυτικά δεδομένα αλλά σημαντικά για την αγροτική Κίνα, σήμαινε ότι υπήρχαν συχνές καταγγελίες για διαφθορά και ότι τα μωρά «κλέβονταν κατά παραγγελία».

Τη δεκαετία του 1980 και του 1990 υπήρχε ένα ακμάζον εμπόριο απαχθέντων μωρών που εξυπηρετούσε την εγχώρια «αγορά» υιοθεσίας.

Περισσότερα από 160.000 παιδιά από την Κίνα έχουν υιοθετηθεί από οικογένειες σε όλο τον κόσμο από το 1992, όταν η Κίνα επέτρεψε για πρώτη φορά τις υιοθεσίες παιδιών στο εξωτερικό.

Περίπου 82.000 από αυτά τα παιδιά, κυρίως κορίτσια, έχουν υιοθετηθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οργάνωση China’s Children International (CCI).

Καθώς η Κίνα γινόταν πλουσιότερη, το θέμα συζητήθηκε ευρέως στο εσωτερικό της χώρας – και η κοινή γνώμη διχάστηκε.

Ορισμένοι τόνισαν την «τύχη» των υιοθετημένων παιδιών που συνέχισαν να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ivy League ή να γίνονται με άλλο τρόπο επιτυχημένα και εύπορα, ενώ άλλοι επισήμαναν τη θλίψη των οικογενειών που άφησαν πίσω τους.

Ορισμένοι υιοθετημένοι επέστρεψαν στην Κίνα ως ενήλικες για να προσπαθήσουν να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς.

Η Τζένα Κουκ, η οποία ευδοκίμησε στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και ως υπότροφος του Fulbright, περιέγραψε πώς ένα άρθρο γι’ αυτήν σε τοπική κινεζική εφημερίδα έγινε viral: 50 ζευγάρια δήλωσαν ότι είχαν εγκαταλείψει τις κόρες τους τον Μάρτιο του 1992 στον δρόμο της Γουχάν, στην κεντρική Κίνα, όπου είχε βρεθεί.

Κανένα από αυτά τα ζευγάρια δεν ήταν οι γονείς της και δεν βρήκε ποτέ τη μητέρα της. Ακόμα κι έτσι, είπε, «μπορώ να βεβαιώσω ότι οι περίπου 50 βιολογικές οικογένειες που συνάντησα ένιωσαν βαθύ και απτό πόνο. Με αγκάλιασαν και έκλαψαν. Παρακαλούσαν να τους συγχωρέσω».

Ένας άνδρας της είπε: «Ήρθαμε στην πόλη από την επαρχία επειδή ελπίζαμε ότι μια πλούσια, αστική οικογένεια θα σε υιοθετούσε. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα κατέληγες στο εξωτερικό».

Ο Yanzhong Huang, εμπειρογνώμονας σε θέματα παγκόσμιων συστημάτων υγείας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αλλαγή στην πολιτική υιοθεσίας θα πλήξει πολλά παιδιά με αναπηρία, στερώντας τους την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή.

«Τα μεγαλύτερα θύματα είναι πιθανότατα παιδιά με ειδικές ανάγκες που εγκαταλείφθηκαν από τους Κινέζους γονείς τους», έγραψε στο Χ.

Chinese families have preferred to adopt only healthy, young children. Government officials admit that there are fewer and fewer children in child welfare institutions who meet the adoption preferences of domestic families.

— Yanzhong Huang (@YanzhongHuang) September 6, 2024