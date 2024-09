Τα ζώδια σήμερα: Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη

Πώς θα πάνε οι σχέσεις σήμερα; Τα οικονομικά είναι καλά; Από νευράκια, πως είμαστε; Τα ζώδια μίλησαν.

Κριός

Αγαπημένε μου Κριέ, κάνε ένα διάλειμμα, σε παρακαλώ, σήμερα Τρίτη. Οι ρυθμοί ζωής σου τρέχουν σαν με σπασμένα φρένα κι αισθάνεσαι ότι εξουθενωμένος. Η Σελήνη στον Τοξότη σε τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Κρόνο επαναφέρει κάποια προβλήματα της καθημερινότητάς σου που είχες αφήσει στη μέση. Προσπαθείς να χτίσεις γερά θεμέλια στην καριέρα σου, αλλά το μέγεθος της εργασίας που σου ανατίθεται σε εξαντλεί με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δώσεις ό,τι έχεις.

Στα θετικά: Οι ταραχές των προηγούμενων ημερών στα αισθηματικά σου παύουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Επικρατεί, σιγά- σιγά, η γαλήνη που αναζητάς.

Στα αρνητικά: Η κούρασή σου βαρέσει κόκκινο. Επείγει να κάνεις ένα διάλειμμα και να δεχτείς ότι δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα.

Ταύρος

Μεγάλη η πίεση σήμερα για σένα, καλέ μου Ταύρε. H Σελήνη στον Τοξότη σχηματίζει σκληρές όψεις με τον Ήλιο και τον Κρόνο και δημιουργεί μια πραγματικότητα γεμάτη ευθύνες και απαιτήσεις των άλλων από εσένα με αποτέλεσμα να αγχώνεσαι. Θα πρέπει να ξυπνήσεις την ψυχραιμία μέσα σου και να θυμηθείς ότι η στρατηγική σκέψη είναι το δυνατό σου όπλο.

Στα θετικά: Εκτιμάς εκ νέου την αρετή της υπομονής.

Στα αρνητικά: Κακοκαιρία προβλέπεται για σήμερα, Ταύρε, και στον προσωπικό, αλλά και τον επαγγελματικό τομέα. Τα άτομα που σε περιβάλουν αισθάνονται πως τα παραμελείς. Στα επαγγελματικά σου μάλλον θα σου ανατεθούν δουλειές που σου φαίνονται βουνό.

Δίδυμος

Αγαπημένε Δίδυμε, σήμερα η Σελήνη από το ζώδιο του Τοξότη βρίσκεται σε σκληρό σχηματισμό με τον Ήλιο και τον Κρόνο, προκαλώντας σε να ξεπεράσεις εμπόδια σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Οι προσδοκίες των άλλων από εσένα σου φαίνονται εκτός τόπου και χρόνου, ενώ προσπαθείς να βρεις τη χρυσή τομή μεταξύ των αναγκών των άλλων και των δικών σου. Βέβαια, εν μέρει αυτό είναι στο κεφάλι σου, καθώς οι άλλοι αισθάνονται ότι τους έχεις παραμελήσει η αδικήσει.

Στα θετικά: Αν ακούσεις τους γύρω σου χωρίς παρωπίδες θα ξεπεράσεις δυσκολίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Η ειλικρινής επικοινωνία θα αποτρέψει συγκρούσεις και θα ενισχύσει τις σχέσεις σου.

Στα αρνητικά: Κάπως να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις των άλλων από εσένα και νιώθεις πως πιέζεσαι. Μη σε παίρνει από κάτω, όλα θα τα φέρεις εις πέρας.

Καρκίνος

Καρκίνε μου καλέ, η σημερινή Τρίτη είναι γεμάτη προκλήσεις, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη σχηματίζει σκληρές όψεις με τον Ήλιο και τον Κρόνο. Μη μασάς, όμως, γιατί παρόλες τις εντάσεις που ίσως εμφανιστούν, με την αφοσίωση στο στόχο σου θα ξεπεράσεις τυχόν εμπόδια. Προσπάθησε να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου και ιδιαίτερα σε ασχολίες που σε χαλαρώνουν.

Στα θετικά: Αν διατηρήσεις την ψυχραιμία σου θα ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες της ημέρας.

Στα αρνητικά: Στα επαγγελματικά σου εμφανίζονται καθυστερήσεις για πράγματα που περιμένεις πολύ και θα πρέπει να κάνεις λίγη ακόμη υπομονή όσο δύσκολο κι αν φαίνεται.

Λέων

Αγαπημένε μου Λέοντα, ο εσωτερικός εαυτός σήμερα σε καλεί να είσαι δημιουργικός και η μέρα δε σε αφήνει. Επιπλέον, περνάς μια εσωτερική πάλη καθότι συγκρούονται οι αξίες σου και αισθάνεσαι πως καλείσαι να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου.

Στα θετικά: Αρχίζεις να ξεβολεύεσαι από καταστάσεις, αλλά αυτό σε κάνει να ανοίξεις τους ορίζοντές σου.

Στα αρνητικά: Καλό θα ήταν να αποφύγεις οικονομικά ρίσκα σήμερα, δεν θα σου βγει σε καλό.

Παρθένος

Η Τρίτη είναι άλλη μια μέρα μέσα στην οποία αναζητάς ασφάλεια, Παρθένε. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις είναι κάπως παράδοξος, καθότι προβάλεις τις ανασφάλειές σου στους γύρω σου και γίνεσαι και υπερβολικά επικριτικός στις απόψεις τους. Προσπάθησε να δεις από την οπτική των άλλων, θα σε ωφελήσει.

Στα θετικά: Σήμερα θα δεχτείς μεγάλη κριτική από τον περίγυρο σου, αλλά αν την αντιμετωπίσεις εποικοδομητικά κι όχι αμυντικά θα σου βγει σε καλό.

Στα αρνητικά: Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τις ανθρώπινες σχέσεις αναπαράγει τις καταστάσεις που θέλεις να απωθήσεις και αυτό σήμερα φαίνεται περίτρανα.

Ζυγός

Υπάρχουν σκέψεις που σε βασανίζουν, αγαπημένε μου Ζυγέ, και η Σελήνη στον Τοξότη σε κάνει να θέλεις να επικοινωνήσεις περισσότερο με τον περίγυρό σου. Ωστόσο, επειδή στα παρασκήνιο του μυαλού σου υπάρχουν σενάρια που δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα για αυτά, περιορίζεις πάρα πολύ αυτά που στην πραγματικότητα θέλεις να εκφράσεις.

Στα θετικά: Τα επαγγελματικά σου είναι σε πολύ καλό δρόμο και σε κρατούν απασχολημένο όλο και περισσότερο.

Στα αρνητικά: Ο φόρτος εργασίας σου αυξάνεται κατά πολύ και νιώθεις ότι πιέζεσαι σιγά-σιγά.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου, η Τρίτη σε βρίσκει αρκετά συναισθηματικό. Σήμερα αισθάνεσαι πως το σύμπαν παίζει με τα όρια του μυαλού και της καρδιάς σου. Η επιθυμία σου έρχεται αντιμέτωπη με την ευθύνη και αισθάνεσαι και σήμερα κάπως περιορισμένος.

Στα θετικά: Τα ερωτικά πάθη σου φουντώνουν.

Στα αρνητικά: Ένα αίσθημα ζήλιας και ανασφάλειας σε διακατέχει. Η πρόκληση της ημέρας σου είναι να θυμηθείς να αγαπάς τον εαυτό σου περισσότερο για αν μην αισθάνεσαι ανασφαλής.

Τοξότης

Αγαπημένε μου Τοξότη, η Σελήνη στο ζώδιό σου, ο Ήλιος και ο Κρόνος συνθέτουν σκληρές όψεις στον ουρανό. Αυτό για εσένα σημαίνει ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου και τις υποχρεώσεις σου όσον αφορά τα επαγγελματικά σου. Σήμερα αισθάνεσαι πως η πραγματικότητά σου είναι πιο απαιτητική από ποτέ.

Στα θετικά: Αν δεν αφήσεις τις στιγμιαίες εντάσεις να σε επηρεάσουν θα μπορέσεις να βρεις μια μέση λύση στις διαφωνίες με τους κοντινούς σου ανθρώπους όπου φαίνεται οι ανάγκες σας κάπως να συγκρούονται.

Στα αρνητικά: Θα πρέπει να κάνεις υπομονή στα επαγγελματικά σου. Δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και αυτό ανεβάζει τις προσδοκίες των άλλων, πράγμα που σε φέρνει πιο κοντά στους στόχους σου. Θυμήσου όμως: «It’s a long way to the top if you wanna rock ‘n’roll».

Αιγόκερως

Αιγόκερέ μου, η Τρίτη, δυστυχώς, φέρνει στο προσκήνιο δυσκολίες που προσπαθούσες να αποφύγεις εδώ και καιρό. Οι σχέσεις σου με τα δικά σου άτομα έρχονται σε κρίση και κυρίως στον φιλικό τομέα. Από την άλλη ένα αίσθημα υπευθυνότητας σε πλημμυρίζει στα επαγγελματικά σου, αλλά νιώθεις ότι πλέον θα πνιγείς.

Στα θετικά: Αν αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα θα ξεπεράσεις τα εμπόδια της ημέρας.

Στα αρνητικά: Δεν είναι καλή στιγμή για συμφωνίες και επενδύσεις για εσένα.

Υδροχόος

Καλέ μου Υδροχόε, η Τρίτη σε βρίσκει κάπως ζόρικα. Εμφανίζονται εμπόδια σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά με την εφευρετικότητά σου καταφέρνεις να βρεις άμεσα λύσεις. Η αυτοπεποίθησή σου περνάει κρίσεις και σε καλεί να θυμηθείς ποιος είσαι.

Στα θετικά: Σήμερα καλά θα κάνεις να απευθυνθείς στα άτομα που εμπιστεύεσαι έτσι ώστε να βρεις λύσεις στα θέματα που σε απασχολούν αναφορικά με τα επαγγελματικά σου – θα σε ωφελήσει.

Στα αρνητικά: Από σαράντα κύματα περνούν τα ερωτικά σου, ενώ καλά θα κάνεις να μαζευτείς σε σχέση με το πόσα χρήματα ξοδεύεις.

Ιχθύς

Σήμερα, Ιχθύ μου, η Τρίτη σε προκαλεί να αποφύγεις το να σε επηρεάσει η σκληρή κριτική απέναντι στην κοινωνική σου εικόνα. Οι σκέψεις σου βαραίνουν, καθώς στοχάζεσαι και αναπροσδιορίζεις τις αξίες και τις ιδέες σου.

Στα θετικά: Αισθάνεσαι λίγο πιεσμένος σήμερα, Ιχθύ μου, όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα της ζωής σου. Ωστόσο, η έφεσή σου στη γνώση θα σε βοηθήσει κι έτσι θα βρίσκεις άμεσα λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Στα αρνητικά: Οι πιο κοντινές σου σχέσεις περνάνε από κρίση – πολλές οι εντάσεις. Προσπάθησε να μείνεις ψύχραιμος.