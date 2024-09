Αφού ολοκλήρωσε την περιοδεία της στο Μόναχο την περασμένη εβδομάδα, η Αντέλ αποκάλυψε ότι θα κάνει ένα «απίστευτα μεγάλο» διάλειμμα, αλλά δεν είπε τίποτα για τα επόμενα σχέδια της καριέρας της. Σύμφωνα με μια πηγή 36χρονη ετοιμάζεται να ανταλλάξει τη μουσική σκηνή με την κινηματογραφική οθόνη, ενώ κάνει ένα διάλειμμα από το τραγούδι.

«Η Αντέλ παρακολουθεί εντατικά μαθήματα υποκριτικής από έναν κορυφαίο προπονητή του Χόλιγουντ για πάνω από ένα χρόνο», δήλωσε μια πηγή στην DailyMail.com. «Όταν δεσμεύεται για κάτι, το κάνει 100%», συμπλήρωσε. Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η τραγουδίστρια του When We Were Young έχει «δώσει εντολή» στην ομάδα της να «διαδώσει» σε μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο και παραγωγούς ότι είναι έτοιμη και ότι ήδη συζητούν για κάποια πρότζεκτ για εκείνη. Φαίνεται βέβαια πως η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ρεαλιστικές δυσκολίες σε σχέση με μια καριέρα στην υποκριτική με την προφορά της, όντας Cockney, να την περιορίζει. Είναι γνωστό πως οι ηθοποιοί ανά τον κόσμο προσαρμόζουν την προφορά τους στα μέτρα του ρόλου – εξού και η δυσκολία.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια έχει πειραματίζεται με τον κινηματογράφο. Τον Δεκέμβριο του 2023, σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, η τραγουδίστρια του Chasing Pavements άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να μπει στο Χόλιγουντ, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει μια ταινία που θέλει να κάνει, αλλά ο σεναριογράφος τότε δεν ήταν «πνευματικά έτοιμος» να γράψει το σενάριο.

Adele’s secret plan for next career move revealed after announcing ‘incredibly long’ break from music https://t.co/sOmwzwBOaZ pic.twitter.com/ZAlDEoaYjw — Daily Mail US (@DailyMail) September 10, 2024

Η Αντέλ αποκάλυψε ότι της προτείνονται ρόλοι για βιογραφικές ταινίες τραγουδιστών, αλλά δεν την ενδιαφέρει να παίξει ταινία τέτοιου περιεχομένου. Μάλιστα, φαίνεται να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι το προφανές, και πως της φαίνεται κάπως άκομψο ότι δεν θα μπορούσε να κάνει μια πιστή αντιγραφή της φωνής του προβαλλόμενου καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα το κοινό να ακούει τη δική της φωνή, ενώ περιμένει να ακούσει κάποιου άλλου.

*Πηγή: Daily Mail