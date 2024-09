Η Σαντέ κυκλοφορεί το πρώτο της κομμάτι μετά από 6 χρόνια και είναι αφιερωμένο στο τρανς παιδί της

Ήταν το 2018 όταν κυκλοφόρησε το τελευταίο της κομμάτι με τίτλο «The Big Unknown», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Widows». Όσο για το τελευταίο της άλμπουμ; Έχουν περάσει 14 χρόνια από την κυκλοφορία του «Soldier of Love». Η Σαντέ, στα 65 της χρόνια, έχει αποφασίσει να ρίξει κατά πολύ τους επαγγελματικούς της ρυθμούς.

Ωστόσο, μετά από έξι χρόνια, αποφάσισε να σπάσει τη «σιωπή» της και έχει έναν πολύ καλό λόγο για αυτό. Η Σαντέ, ηχογράφησε το νέο της κομμάτι με τίτλο «Young Lion», το οποίο και αφιέρωσε στο τρανς παιδί της. Προτού χαρούν οι θαυμαστές της, να ξεκαθαρίσουμε, ότι η γνωστή τραγουδίστρια δεν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ.

Το «Young Lion» θα είναι μέρος της συλλογής «Transa», μια πρωτοβουλία της ακτιβιστικής οργάνωσης Red Hot, στο οποίο συμμετέχουν και αρκετοί τρανς και non-binary καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Σαμ Σμιθ και η Τζούλιαν Μπέικερ.

Sade is releasing a new song, ‘Young Lion’, as part of a forthcoming trans benefit compilation 🏳️‍⚧️https://t.co/fsPazsdHCy

