Αντέλ: Απέρριψε πρόταση 200 εκ. δολαρίων (γιατί μπορεί!)

Η τραγουδίστρια χωρίς τη φωνή της οποίας δεν έκλαψε σχεδόν κανείς το χωρισμό του, επιμένει στην απόφασή της να αποχωρήσει για λίγο από τη μουσική σκήνη. Λόγος γίνεται για την Αντέλ, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε επίσημα στο κοινό της πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική που θα διαρκέσει «απίστευτα πολύ καιρό».

Adele ‘rejected $200million deal’ to extend tour after devastating career announcement https://t.co/tDnW1N68GY pic.twitter.com/sDAgtSosAt

Τον περασμένο Ιούλιο η 36χρονη τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι δεν είχε «κανένα σχέδιο» για νέα τραγούδια και, ενώ σε πρόσφατη συναυλία της στο Μόναχο δήλωσε με δάκρυα στα μάτια: «Έχω να κάνω 10 συναυλίες, αλλά ύστερα από αυτές δεν θα σας δω για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα σας κρατήσω αγαπημένους στην καρδιά μου για όλο αυτό το διάστημα του διαλείμματος μου». Επιπλέον, είπε χαρακτηριστικά στους θαυμαστές της ότι παντρεύεται και έδειξε το διαμαντένιο δαχτυλίδι της, ενώ απευθυνόταν στο κοινό της ειδικά κατασκευασμένης υπαίθριας αρένας 80.000 θέσεων.

Adele bursts into tears as 80,000-people-crowd chants “Someone Like You”. #AdeleInMunich pic.twitter.com/kweSVgUjJ7

— Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024