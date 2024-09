Σενάριο για Κράσνονταρ και Λιβάι Γκαρσία

Την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, υπό προϋποθέσεις, εξετάζει η Κράσνονταρ σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι αναφέρουν πως σε περίπτωση που η Κράσνονταρ προχωρήσει στην πώληση του επιθετικού της, Γιόν Κόρδοβα, τότε θα κινηθεί για τον επιθετικό της ΑΕΚ, με πρόταση ύψους 20 (+2) εκατομμυρίων ευρώ.

«Μικρή πιθανότητα, αν πουληθεί ο Κόρδοβα, η Κράσνονταρ να υπογράψει τον επιθετικό της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία για 20+2 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίτερα, η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση 17-18 εκατομμυρίων από τη Ζενίτ για τον παίκτη», αναφέρει το δημοσίευμα.

Small chance that, if Cordoba is sold, Krasnodar will sign AEK striker Garcia for €20+2m.

Before Gondou & Sobolev arrived, Greeks rejected €17-18m from Zenit

Spartak withdrew from negotiations with Cordoba. final agent request: €5m/year for 3 years

