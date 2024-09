James: Η ιστορία πίσω από το super hit «Getting Away with it»

Οι James έχουν αφήσει εποχή στη βρετανική μουσική σκηνή με τη μακρόχρονη και πολυσχιδή καριέρα τους. Από τις πρώτες τους εμφανίσεις στις αρχές της δεκαετίας του ’80 έως και σήμερα, έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα πιο εμπορικά και επιτυχημένα καλλιτεχνικά γκρουπ των τελευταίων 40 χρόνων.

Ξεκινώντας από το Μάντσεστερ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι James αναδείχθηκαν σε προπάτορες της indie/ alternative της παγκόσμιας ροκ σκηνής, στρέφοντας τα βλέμματα κοινού και μουσικοκριτικών πάνω τους, χάρη στο αδιαπραγμάτευτο ταλέντο και τα all time classic hits που διαδέχονταν το ένα το άλλο. «Sit Down», «Laid», «She’s a Star», «Sometimes», «Senorita», «Getting away with it (All Messed Up)» είναι κάποια από τα τραγούδια που καθιέρωσαν τους James ως ροκ superstars και έγιναν ύμνοι για αρκετές γενιές οπαδών τους.

Συνολικά, η καριέρα των James αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κεφάλαια στη βρετανική μουσική ιστορία. Με τη συνεχή εξέλιξη και τη δέσμευσή τους στην τέχνη, τη στιχουργική ευφυΐα και μουσική ποικιλομορφία τους, συνεχίζουν να εμπνέουν και να κερδίζουν τις καρδιές των οπαδών τους παγκοσμίως.

Με περισσότερα από 17 άλμπουμ, από το «Stutter» (1986) μέχρι το περσινό «Βe opened by the Wonderful] (2023), κρατούν αναλλοίωτη τη φήμη τους χάρη στις εντυπωσιακές live εμφανίσεις που αποδεικνύουν ότι ο ιδιοφυής Tim Booth και η παρέα του δεν έχουν χάσει τη σπιρτάδα και την ικανότητα να ξεσηκώνουν τα πλήθη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επιτυχία του «Getting Away with it»

To «Getting away with it (All Messed Up)» των James που κυκλοφόρησε το 2001 συμπυκνώνει ό,τι ήταν η μπάντα από το Μάντσεστερ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα τραγούδι πολύ ανοιχτό σε ερμηνείες, και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεστε τις λέξεις, μπορεί να είναι μια προειδοποίηση ενάντια στην υπερβολική απόλαυση, μια ματιά στον τρόπο ζωής στα άκρα ή ένα σχόλιο για το πώς μπορείτε πάντα να αλλάζετε τη ζωή σας. Ο τραγουδιστής των James, Tim Booth, ο οποίος έγραψε τους στίχους, εξήγησε ότι ο χαρακτήρας του Daniel στο τραγούδι σώζει μια γυναίκα που ονομάζεται Grace από πνιγμό και προσθέτει: [Δεν συνειδητοποιεί ότι σώζοντάς την πραγματικά σώζει τον εαυτό του».

Οι James είναι γνωστοί στην Αμερική κυρίως για το τραγούδι τους «Laid», αλλά είχαν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στην πατρίδα τους, την Αγγλία. Το «Getting Away with It (All Messed Up)» ήταν το μόνο σινγκλ που κυκλοφόρησε στο ένατο στούντιο άλμπουμ τους, «Pleased to Meet You», το οποίο κυκλοφόρησε στη Mercury Records το 2001. Έφτασε στο #22 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και βοήθησε το LP να φτάσει στο #11 στα UK Album charts.

Η μπάντα μοίραζε πάντα τα credits των στίχων στα περισσότερα από τα τραγούδια του, όπως συμβαίνει και με αυτό, καθώς αποδίδεται στους David Baynton-Power (Drums), Tim Booth (φωνητικά), Saul Davies (Κιθάρα/Βιολί), Jim Glennie (Μπάσο) , και Mark Hunter (Πληκτρολόγιο). Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον θρύλο της μουσικής Brian Eno, ο οποίος ήταν μέλος του συγκροτήματος Roxy Music. Ο Eno, ως παραγωγός, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι David Bowie, Depeche Mode, Genesis, Coldplay και U2.

Το συγκρότημα ηχογράφησε αυτό το τραγούδι από τα πρώτα για το «Pleased to Meet You», και παρά τις προσπάθειες να βελτιώσουν την πρώτη τους ηχογράφηση, δεν μπόρεσαν ποτέ να αιχμαλωτίσουν την αίσθηση της πρώτης φοράς που το έπαιξαν και αυτή η πρώτη προσπάθεια ήταν αυτή που τελικά χρησιμοποίησαν. Είναι λίγο εκτός τόνου και ατελές, αλλά αυτή το χαοτικό vibe ταίριαζε τέλεια στο τραγούδι γι’ αυτό και επιλέχθηκε ως σινγκλ.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Pleased to Meet You», ο Tim Booth ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το συγκρότημα. Το «Getting Away with It (All Messed Up)» έγινε το ανεπίσημο σάουντρακ της περιοδείας του συγκροτήματος το 2001. Η τελευταία συναυλία με τον Booth κυκλοφόρησε αργότερα σε DVD με τον τίτλο «Getting Away with It Live». Μετά από έξι χρόνια χωρισμού, ο Booth επέστρεψε στο συγκρότημα το 2007 για μια περιοδεία επανασύνδεσης και για να ξεκινήσει την ηχογράφηση νέου υλικού. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το δέκατο άλμπουμ του, «Hey Ma», στις 7 Απριλίου 2008, την πρώτη τους νέα προσπάθεια μετά την επανένωση.

Το «Getting Away with It (All Messed Up)» εμφανίστηκε στο soundtrack της ταινίας του 2005, «The Big White».

Ακούστε το τραγούδι:

* Πηγή: Grace