Το «παιχνίδι ασφυξίας» στο σεξ είναι αρκετά διαδεδομένο μεταξύ των νέων – Φταίει το πορνό;

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, σε ένα άρθρο με τίτλο «Νομίζω ότι είναι φυσικό»: γιατί η ερωτική ασφυξία έχει γίνει τόσο διαδεδομένη μεταξύ των νέων;» το οποίο υπογράφει η Jane Hone, ο Anthony* είναι σε σχέση εδώ και δέκα χρόνια και «πνίγει» τη σύντροφο του κατά τη διάρκεια του σεξ σχεδόν μία φορά στις δέκα φορές. Ο 29χρονος, ο οποίος εργάζεται στον κλάδο της υγείας και της γυμναστικής, διαπίστωσε ότι της άρεσε να την αγγίζουν στο λαιμό της, γεγονός που με τον καιρό τους οδήγησε στο να πειραματιστούν με περισσότερη πίεση και «πνιγμό».

«Της αρέσει αυτό. Και κατά κάποιο τρόπο με βάζει και εμένα στο κλίμα», λέει ο ίδιος.

Ο πνιγμός κατά την διάρκεια της σεξουαλικής πράξης δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Αν αναφέρετε τον όρο σε οποιονδήποτε άνω των τριάντα ετών, είναι πιθανό να αναφερθεί στην υπόθεση του θανάτου του Αυστραλού ροκά Michael Hutchence, που όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν αυτοκτονία. Διάφοροι τύποι «παιχνιδιού με την αναπνοή», όπως συχνά αναφέρεται στις κοινότητες BDSM, υφίστανται τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1700 – εμφανίζεται ακόμη και στο μυθιστόρημα Justine του 1791 του Μαρκήσιου ντε Σαντ.

Αλλά ιστορικά, η ερωτική ασφυξία ήταν μια ασυνήθιστη πράξη ακόμη και στις κοινότητες BDSM με τις οποίες συνήθως συνδέεται.

Ενέχει κινδύνους

Τον Ιούλιο επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια της Μελβούρνης και του Κουίνσλαντ δημοσίευσαν μια έρευνα σχετικά με την κυριαρχία του ερωτικού πνιγμού μεταξύ 18 έως 35 ετών στην Αυστραλία και διαπίστωσαν ότι πάνω από τους μισούς από τους περισσότερους από 4.700 που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υποστεί σεξουαλικό πνιγμό από παρτενέρ. Μεταξύ των νέων ανθρώπων, ο λεγόμενος σεξουαλικός στραγγαλισμός και τα «παιχνίδια με την αναπνοή» έχει γίνει κυρίαρχη τάση.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Alan McKee, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «What Do We Know About the Effects of Pornography After Fifty Years of Academic Research?» (Τι γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις της πορνογραφίας μετά από πενήντα χρόνια ακαδημαϊκής έρευνας) το 2022, λέει ότι η έρευνά του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πορνό μπορεί να μην επηρεάζει τόσο πολύ τη σεξουαλική συμπεριφορά όσο πολλοί πιστεύουν

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ερωτική ασφυξία περιλαμβάνουν τον προφανή: θάνατος. Γυναίκες έχουν πεθάνει με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, ελλοχεύουν και πολλοί ακόμη κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων αλλαγών στον εγκέφαλο που μπορεί να προκύψουν ανεξάρτητα από το αν το άτομο που πνίγεται διατηρεί ή όχι τις αισθήσεις του, καθώς και αποβολή, τραυματισμοί του θυρεοειδούς και βραχυπρόθεσμες επιπλοκές, όπως εμετός.

Αν όμως οι κίνδυνοι είναι τόσο σοβαροί γιατί είναι τόσο διαδεδομένη μεταξύ των νέων;

Συνηθισμένη πρακτική

Η εν λόγω έρευνα είναι η πρώτη πάνω στην συγκεκριμένη πρακτική στην Αυστραλία, οπότε δεν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι βλέπουν αύξηση του αριθμού των νέων που αναφέρουν αυτη την πρακτική ως συνηθισμένο φαινόμενο. (Οι ερευνητές, οι νομοθέτες και το ευρύ κοινό χρησιμοποιούν τις λέξεις «σεξουαλικός στραγγαλισμός» και «πνιγμός» εναλλακτικά, αλλά ορισμένοι στην κοινότητα BDSM κάνουν διάκριση μεταξύ του πνιγμού ως πίεση με το ένα χέρι και του στραγγαλισμού – πιάσιμο του λαιμού και με τα δύο).

«Τα τελευταία χρόνια, οι νέοι μιλούσαν απίστευτα συχνά για στραγγαλισμό ή «πνιγμό»», λέει η Maree Crabbe, η οποία είναι συνιδρύτρια και διευθύντρια του αυστραλιανού προγράμματος πρόληψης της βίας It’s Time We Talked και παίρνει συνεντεύξεις από νέους για τις σεξουαλικές τους εμπειρίες εδώ και 15 χρόνια. «Συχνά αναφέρονταν σε αυτό ως μια συνηθισμένη πρακτική, και αυτό ήταν κάτι καινούργιο».

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι νέοι εξοικειώνονται με τον πνιγμό είναι η πορνογραφία (34,8%). Η επόμενη πιο συχνά αναφερόμενη πρώτη επαφή με τον πνιγμό ήταν συζητήσεις με φίλους (11,5%), ενώ το 9,2% είχε μάθει για την πρακτική μέσω συζήτησης με ερωτικό σύντροφο. Ο ένας στους 10 δεν ήταν σίγουρος για το πώς ήρθε σε επαφή με την ιδέα και μόνο το 3,9% δεν την είχε ακούσει ποτέ.

«Choke me daddy»

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (61,3%) είχε δει πνιγμό να απεικονίζεται σε πορνό, αν και σε αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται περισσότεροι άνδρες (71,4%) από ό,τι γυναίκες (51,5%). Το ένα τρίτο είχε επίσης δει πνιγμό να απεικονίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό περιλαμβάνει memes, όπως τα «choke me daddy», τα οποία μερικές φορές παρουσιάζουν τους άνδρες που δεν θέλουν να πνίξουν γυναίκες ως αδύναμους ή «vanilla».

choke me daddy pic.twitter.com/YFT2mwAvgC — Dank Memes (@theMemesBot) August 30, 2020

Η μελέτη σχετικά με την επικράτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο οι νέοι εξοικειώνονται με τον πνιγμό είναι η πορνογραφία (34,8%). Η επόμενη πιο συχνά αναφερόμενη πρώτη επαφή με τον πνιγμό ήταν συζητήσεις με φίλους (11,5%), ενώ το 9,2% είχε μάθει για την πρακτική μέσω συζήτησης με ερωτικό σύντροφο. Ο ένας στους 10 δεν ήταν σίγουρος για το πώς ήρθε σε επαφή με την ιδέα και μόνο το 3,9% δεν την είχε ακούσει ποτέ.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (61,3%) είχε δει πνιγμό να απεικονίζεται σε πορνό, αν και σε αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται περισσότεροι άνδρες (71,4%) από ό,τι γυναίκες (51,5%). Το ένα τρίτο είχε επίσης δει πνιγμό να απεικονίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό περιλαμβάνει memes, όπως τα «choke me daddy», τα οποία μερικές φορές παρουσιάζουν τους άνδρες που δεν θέλουν να πνίξουν γυναίκες ως αδύναμους ή «vanilla».

Φταίει το πορνό ή μήπως όχι;

Η Sarah*, μια 34χρονη ανύπαντρη γυναίκα που εργάζεται στη δημιουργική βιομηχανία και συχνά πνίγει τους άνδρες σεξουαλικούς της συντρόφους, δεν πιστεύει ότι το πορνό την έχει επηρεάσει.

«Νομίζω ότι είναι φυσικό», λέει. «Είναι φυσικό πολλά πράγματα να εξελίσσονται … Αυτό είναι απλά ανθρώπινο».

«Επίσης μιλάμε περισσότερο για [το σεξ]. Και παρακολουθούμε τηλεοπτικές εκπομπές που προσφέρουν το χώρο για να μιλήσουμε γι’ αυτό». (Το 40% των νέων που ερωτήθηκαν για τη μελέτηδήλωσε ότι είχε αντικρίσει πνιγμό σε ταινίες).

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Alan McKee, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «What Do We Know About the Effects of Pornography After Fifty Years of Academic Research?» (Τι γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις της πορνογραφίας μετά από πενήντα χρόνια ακαδημαϊκής έρευνας) το 2022, λέει ότι η έρευνά του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πορνό μπορεί να μην επηρεάζει τόσο πολύ τη σεξουαλική συμπεριφορά όσο πολλοί πιστεύουν. «Δεν έχει ‘επιρροή’», λέει. «Μπορεί να είναι μια μορφή εκπαίδευσης». Αλλά προσθέτει: «Δεν πρέπει να θέλετε η πορνογραφία να είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης των παιδιών σας για το σεξ. Αυτό είναι το βασικότερο».

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πορνογραφία διαμορφώνει τα ερωτικά «σενάρια» των χρηστών και επηρεάζει άμεσα τις σεξουαλικές συμπεριφορές των νέων. Ωστόσο, προτείνεται ευρέως ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να προσδιοριστούν οι δεσμοί μεταξύ της πορνογραφίας και των σεξουαλικών συμπεριφορών.

«Ασφαλείς λέξεις»

Η συναίνεση είναι ένα άλλο φλέγον ζήτημα. Μπορεί να είναι δύσκολο να δώσει κανείς σαφή συγκατάθεση ενώ στραγγαλίζεται, λόγω της απώλειας της αναπνοής και της ομιλίας, και του άμεσου αντίκτυπου στον εγκέφαλο. Κατά τη δημοσίευση της έκθεσης, η καθηγήτρια Heather Douglas, ειδική σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, προειδοποίησε ότι το πάγωμα ως αντίδραση είναι συχνό στον στραγγαλισμό και έτσι οι «ασφαλείς λέξεις» ή οι χειρονομίες είναι λιγότερο εύκολες να επικοινωνηθούν. Υπάρχει επίσης η ανησυχία ότι η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει- μια έρευνα σε 168 Αυστραλούς φοιτητές πανεπιστημίου που δημοσιεύθηκε φέτος διαπίστωσε ότι κατά κύριο λόγο δεν γνώριζαν ότι ο στραγγαλισμός είναι επιβλαβής.

Ορισμένες φορές ο στραγγαλισμός πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει καθόλου συναίνεση. Μια μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι ήταν «εντυπωσιακό» το πόσο λίγα ήταν γνωστά, μεταξύ εκείνων που ασκούν την πρακτική, σχετικά με το «πώς μπορεί να συζητηθεί ή να κοινοποιείται ή να γίνεται κατανοητή η συναίνεση για τον πνιγμό».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Kεντρική φωτογραφία θέματος: sexualhealthalliance.com | “Choke” by DeJa Jovon