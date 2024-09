Το Ισραηλινό Εργατικό Δικαστήριο στο Τελ Αβίβ έκρινε ότι η γενική απεργία, που πραγματοποιείται σήμερα στο Ισραήλ, θα πρέπει να λήξει στις 2:30 μ.μ., σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Reuters.

Το μεγαλύτερο ισραηλινό συνδικάτο κήρυξε για σήμερα γενική απεργία με στόχο να ασκηθεί πίεση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση των πτωμάτων έξι Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από την Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ανά τη χώρα.

Ο πρόεδρος του εργατικού συνδικάτου Χισταντρούτ λέει ότι έδωσε εντολή στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την εντολή του Ισραηλινού Εργατικού Δικαστηρίου να τερματιστεί η γενική απεργία.

«Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, δίνω εντολή σε όλους να επιστρέψουν στην εργασία τους στις 14:30», δήλωσε ο Αρνόν Μπαρ-Νταβίντ, σύμφωνα με το N12.

«Είναι σημαντικό να τονίσω ότι η απεργία ήταν μια σημαντική κίνηση και τη στηρίζω», τόνισε ο ίδιος.

Την είδηση για την απόφαση του δικαστηρίου μεταδίδουν και διεθνή ΜΜΕ, όπως οι New York Times.

The nationwide strike that has gripped Israel will conclude at 6 p.m. local time (11 a.m. ET) on Monday, a spokesperson for the country’s largest labor union told CNN.

