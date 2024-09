Το τάνκερ «SOUNION», το οποίο έχει χτυπηθεί από τους Χούθι, απομακρύνεται από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω επιχείρησης από τις «ΑΣΠΙΔΕΣ», στην οποία παίρνει μέρος και η φρεγάτα «Ψαρά».

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» έχει ενεργοποιήσει όλα τα πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αυτή και θα παρέχουν προστασία στα ρυμουλκά, μεταξύ αυτών και η φρεγάτα «Ψαρά». Η επιχείρηση ρυμούλκησης είναι δύσκολη και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, σύμφωνα με πληροφορίες του in από αρμόδιες πηγές.

«Το MV SOUNION, λόγω της μεγάλης ποσότητας αργού πετρελαίου που μεταφέρει, αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική απειλή. Ιδιωτικές εταιρείες συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης που πρόκειται να ξεκινήσει. Κατόπιν αιτήματός τους, η EUNAVFOR ASPIDES θα παράσχει προστασία στα ρυμουλκά που θα ασχοληθούν με την επιχείρηση διάσωσης και θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή.

Επί του παρόντος, αρκετές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο χωρίς να παρασύρεται και δεν υπάρχουν ορατά σημάδια πετρελαιοκηλίδας», αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός της επιχείρησης στο Χ.

Η σχετική ανάρτηση:

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD

