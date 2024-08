Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας διαρροής αερίου σε εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης στην Ισφαχάν, γνωστοποίησε το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, το δυστύχημα αυτό «έλαβε χώρα σε εργαστήριο σε κέντρο του Ιράν, στην επαρχία Ισφαχάν».

#BREAKING An Explosion at a Military Facility operated by Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the Isfahan Province of Western Iran has resulted in 1 Death and at least 10 Injuries. #IRGC announced the Explosion was caused by a Gas Leak. pic.twitter.com/hAPhVfmhHB

