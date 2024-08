«Ποιον πύραυλο προτιμάτε;» – Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν το Ισραήλ μέσω νέου βίντεο

Το Ιράν απείλησε εκ νέου σήμερα (27/8) το Ισραήλ, μέσω βίντεο που δείχνει το βεληνεκές των πυραύλων του. Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανήρτησαν βίντεο με τους επιθετικούς πυραύλους που διαθέτει η χώρα και το βεληνεκές τους, διερωτώμενοι: «Με ποιους από τους πυραύλους του το Ιράν μπορεί να στοχεύσει το Ισραήλ;».

Θυμίζουμε ότι χθες, σύμφωνα με τον Guardian, o υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προχώρησε σε νέες απειλητικές δηλώσεις σήμερα, Δευτέρα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, συνομίλησε με τον Ιταλό ομόλογό του, Aντόνιο Ταγιάνι. Ο ίδιος φέρεται να είπε στον Ταγιάνι ότι η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς στην Τεχεράνη θα είναι «συγκεκριμένη και υπολογισμένη».

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στις 31 Ιουλίου, για την οποία ο Αραγτσί ανέφερε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ότι αποτελεί «ασυγχώρητη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας του Ιράν».

Η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε επισήμως να σχολιάσει τον θάνατο του Χανίγιε αλλά το χτύπημα αναγνωρίστηκε ευρέως ως ισραηλινή επιχείρηση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και πέραν αυτής, σημειώνει ο Guardian.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει να αυξήσει τις εντάσεις. Ωστόσο, δεν φοβάται», δήλωσε ο Iρανός αξιωματούχος στον Ιταλό ομόλογό του στο τηλέφωνο. Είπε συγκεκριμένα ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι «οριστική, υπολογισμένη και ακριβής», σύμφωνα το βρετανικό δημοσίευμα.

Ο νέος γύρος απειλητικών δηλώσεων έρχεται ενώ το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης στο Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Κυριακή. Το Ισραήλ ανέφερε ότι μαχητές της Χαμάς επιχειρούν στην περιοχή. Η δημοτική αρχή της Ντέιρ αλ-Μπάλα δήλωσε ότι οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης έχουν εκτοπίσει περίπου 250.000 ανθρώπους.

