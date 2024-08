Reuters, Guardian και πολλά ακόμη διεθνή Μέσα Ενημέρωσης φιλοξενούν ρεπορτάζ σχετικά με χιλιάδες νεκρά ψάρια που έχουν δημιουργήσει ένα θλιβερό και δύσοσμο «στρώμα» στο λιμάνι του Βόλου.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού της παραλίας του Βόλου από τα νεκρά ψάρια. Ήδη έχουν απομακρυνθεί πάνω από 60 τόνοι ψαριών από τα συνεργεία που συνεχίζουν τον καθαρισμό κυρίως με απόχες.

Παράλληλα, έχει κλείσει το θυρόφραγμα της Κάρλας και έχει τοποθετηθεί και το ειδικό δίχτυ στις εκβολές του Ξηριά ποταμού.

Την ίδια ώρα, μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε την Τετάρτη (28/8) ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, ενώ το ίδιο σκέφτεται να πράξει και η Ένωση Ξενοδόχων της περιοχής, που μιλά για «ταφόπλακα» στον τουρισμό.

Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ

«Νεκρά ψάρια καλύπτουν ελληνικό τουριστικό λιμάνι μετά από πλημμύρα» γράφει ο τίτλος του Guardian.

Dead fish blanket Greek tourist port after flooding https://t.co/5WoYlIA0f0 pic.twitter.com/YkM7lTwVJf — Reuters (@Reuters) August 28, 2024

Greece tourist port flooded with hundreds of thousands of dead fish https://t.co/3XS09OGJZl — Guardian Environment (@guardianeco) August 29, 2024

To βρετανικό Channel 4 αναφέρει: «Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια έχουν ξεχυθεί στο λιμάνι του Βόλου, στην Ελλάδα. Οι αρχές πιστεύουν ότι πίσω από το περιστατικό μπορεί να κρύβονται πλημμύρες».

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024

Η Deutsche Welle γράφει «Αυτό το λιμάνι στην Ελλάδα παλεύει με μια κουβέρτα από νεκρά ψάρια. Οι ντόπιοι ανησυχούν ότι τα ψάρια θα καταστρέψουν τα οικοσυστήματα και θα βλάψουν τις επιχειρήσεις.

This port in Greece is battling with a blanket of dead fish. Locals are worried the fish will damage ecosystems and hurt businesses. pic.twitter.com/r7oOk72Q6Y — DW News (@dwnews) August 29, 2024

To Γαλλικό Πρακτορείο, γράφει για «αγώνα δρόμου» των Αρχών για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Greek port grapples with flood of dead fish. On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxj pic.twitter.com/xTqAusZY48 — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024

Έντονη δυσοσμία από τα νεκρά ψάρια

Πάνω από 60 τόνοι νεκρών ψαριών του γλυκού νερού, που γέμισαν τον Παγασητικό προερχόμενα από τη λίμνη Κάρλα και γύρω περιοχές, έχουν μαζευτεί από τα καΐκια που έχουν επιστρατευτεί και οδηγούνται προς καύση.

Συνεργεία του δήμου και εθελοντές με απόχες προσπαθούν να συνδράμουν.

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για να καθαρίσουν οι θάλασσες κι ενώ όπως προαναφέραμε έχει ήδη τοποθετηθεί προστατευτικό πλέγμα, για να διακοπεί η εισροή νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

Η δυσοσμία στην περιοχή είναι έντονη. Θα χρειαστούν πολλές μέρες προκειμένου να απομακρυνθούν όλα αυτά τα ψάρια προερχόμενα από την λίμνη Κάρλα.