Τα μυστικά που οι σεξοθεραπευτές θα ήθελαν να ξέρουμε

Tα ζευγάρια συχνά ανησυχούν επειδή τα επίπεδα της λιμπιντό τους χρειάζονται «ζυγοστάσθμιση». Πολλοί αναρωτιούνται αν κάνουν αρκετό σεξ μέσα σε μία σχέση ή όχι. Σεξολόγοι, σεξοθεραπευτές, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι τρέχουν έναν σωρό έρευνες για να καταλήξουν σε κάποιο ιδανικό συμπέρασμα σε σχέση με το παραπάνω ερώτημα. Τελευταίες έρευνες έριξαν λίγο «φως στο τούνελ» και να τί μας λένε να προσέξουμε οι ειδικοί.

Αποφύγετε την σύγκριση

Η Lori Brotto, ψυχολόγος, καθηγήτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Better Sex Through Mindfulness» θεωρεί πως δεν υπάρχει «φυσιολογική» σεξουαλική ζωή όταν πρόκειται για το πώς και πόσο συχνά έρχονται σε επαφή δυο άνθρωποι. Η συχνότητα με την οποία τα ζευγάρια κάνουν σεξ δεν αποτελεί ουσιαστικό μέτρο της σεξουαλικής υγείας, είπε, παρόλο που είναι κάτι στο οποίο «οι άνθρωποι κολλάνε πολύ». Στην πραγματικότητα, η συχνότητα η ίδια, δεν μας λέει τίποτα από μόνη της για το αν απολαμβάνουν πραγματικά τον χρόνο με τους συντρόφους τους και το σεξ που κάνουν, πρόσθεσε.

«Έχω δουλέψει με ζευγάρια που κάνουν σεξ κάθε βράδυ και είναι δυστυχισμένα μαζί», επανέλαβε η Casey Tanner, σεξοθεραπεύτρια με έδρα τη Νέα Υόρκη και συγγραφέας του βιβλίου «Feel It All». Αντίθετα, έχει δουλέψει με ζευγάρια που νιώθουν βαθιά συνδεδεμένα και κάνουν σεξ ίσως τρεις φορές το χρόνο. Αφήστε το παιχνίδι των αριθμών, τονίζει η κ. Tanner και μας προτρέπει μάλιστα να αφήσουμε το κομπιουτεράκι στην άκρη κι αντ’ αυτού να επικεντρωθούμε στο πώς αισθανόμαστε κατά την κάθε σεξουαλική εμπειρία.

Αναθεωρείστε στο τί ακριβώς σημαίνει «σεξ» για εσάς

Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε το σεξ ως μια πράξη, μας λέει μια ακόμη θεραπεύτρια ζευγαριών, η Esther Perel. «Το σεξ δεν είναι κάτι που κάνετε», λέει η κ. Perel. «Το σεξ είναι ένα μέρος όπου πηγαίνετε». Μάλιστα τονίζει ότι πρέπει να αναρωτηθούμε «τι θέλετε να ζήσετε εκεί; Πρόκειται για μια εμπειρία υπέρβασης; Πνευματικής ένωσης ή βαθιάς σύνδεσης;». Η αναγνώριση ότι ο κοινός οργασμός δεν είναι ο μόνος προορισμός κατά τη διάρκεια του σεξ μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να «ξεκολλήσουν», διαπιστώνει η κ. Perel.

Η Candice Nicole Hargons, καθηγήτρια και συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου «Good Sex», ενθαρρύνει τους πελάτες της να σκεφτούν την ιδέα ενός «σεξουαλικού μενού». Η ίδια φαίνεται να θεωρεί πως στην πραγματικότητα δεν κάνουμε το σεξ που θέλουμε, αλλά το σεξ που μας έχει προβληθεί ως τέτοιο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής και ό,τι παίρνουμε κοινωνικά. Η Hargons μας παροτρύνει «να λέμε ανοιχτά ποια είναι τα ναι μας, τα όχι μας και ποια τα ίσως μας». Το μόνο που θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο είναι η ευχαρίστησή μας.

H επιθυμία δεν είναι η ίδια για όλους

Η σεξουαλική επιθυμία, όπως απεικονίζεται στην τηλεόραση, τις ταινίες και την πορνογραφία, είναι πάντα μια ξαφνική κι από κοινου παρόρμηση για σεξ. Υπάρχει όμως και ένας άλλος, εξίσου έγκυρος τύπος επιθυμίας, γνωστός ως ανταποκρινόμενη επιθυμία. Αυτού του τύπου η επιθυμία γεννάται ως απάντηση σε ερωτικά ερεθίσματα, δήλωσε η Lauren Fogel Mersy, ψυχολόγος και σεξοθεραπεύτρια με έδρα τη Μινεσότα και συγγραφέας του βιβλίου «Desire». Οι άνθρωποι που τείνουν να βιώνουν την επιθυμία, όπως οριζεται παραπάνω, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος με αυτό, είπε. Μπορεί απλώς να χρειάζεται να καταβάλουν λίγη περισσότερη προσπάθεια για να καταλάβουν ποιο είδος ερωτικής διέγερσης τους βοηθά να νιώσουν ανοιχτοί στην πιθανότητα οικειότητας, όπως για παράδειγμα το άγγιγμα. Επίσης, τα ζευγάρια πρέπει να δεχτούν ότι δεν οφείλουν να είναι απολύτως συγχρονισμένα στο πώς και πότε βιώνουν την επιθυμία. «Η ασυμφωνία της επιθυμίας είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», δήλωσε ο Dr. Fogel Mersy.

Μην υποτιμάτε τη δύναμη της κλειτορίδας

«Η κλειτορίδα είναι η ατμομηχανή του γυναικείου οργασμού και η συντριπτική πλειονότητα των ευαίσθητων νευρικών απολήξεων που συμβάλλουν στην ευχαρίστηση βρίσκονται στην επιφάνεια του αιδοίου και όχι μέσα στον κόλπο», δήλωσε ο Ian Kerner, σεξοθεραπευτής με έδρα τη Νέα Υόρκη και συγγραφέας του βιβλίου «She Comes First». Οι περισσότερες στάσεις συνουσίας δεν παρέχουν μεγάλη διέγερση της κλειτορίδας, είπε, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στο χάσμα απόλαυσης μεταξύ των ετεροφυλόφιλων ζευγαριών. Με μια πιο «κλειτοριδική προσέγγιση στο σεξ», οι δραστηριότητες που συνήθως θεωρούνται προκαταρκτικά, δεν αποτελούν απλώς προπομπό για κάτι άλλο, υποστηρίζει ο Kerner. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν γυναίκες που μπορούν να έχουν οργασμό κατά τη διάρκεια της συνουσίας, δήλωσε η Debby Herbenick, καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα και συγγραφέας του βιβλίου «Yes, Your Kid: What Parents Need to Know About Today’s Teens and Sex», η έρευνα της οποίας δείχνει ότι μόνο το 18% των γυναικών έχουν οργασμό αποκλειστικά από τη διείσδυση.

Οι άνδρες δεν λειτουργούν σαν διακόπτες φωτός

Υπάρχουν πολλά κλισέ σχετικά με την ανδρική σεξουαλικότητα: μεταξύ αυτών, ότι όλοι οι άνδρες σκέφτονται συνεχώς το σεξ και ότι αρκεί μια σκέψη για να έχει ένας άνδρας στύση, δήλωσε ο Δρ Kerner. «Αυτό που χάνεται είναι η μεγαλύτερη αλήθεια, δηλαδή ότι η ανδρική σεξουαλικότητα είναι τόσο πολύπλοκη και μεταβλητή όσο και η γυναικεία», δήλωσε ο Δρ Kerner. Οι άνδρες είναι εξίσου πιθανό να έχουν τόσο χαμηλή επιθυμία όσο και οι γυναίκες, είπε. Συχνά, οι άνδρες πελάτες του νιώθουν μεγάλη ντροπή και αμηχανία που δεν ξεκινούν το σεξ με τον τρόπο που «πρέπει».«Οι άνδρες δεν είναι διακόπτες φωτός όταν πρόκειται για το σεξ», δήλωσε ο Δρ Kerner. «Δεν ανάβουν και δεν σβήνουν έτσι απλά».

Η οικειότητα θα πρέπει να λαμβάνεται εξίσου σοβαρά με την σεξουαλική πράξη

Το να προγραμματίζεται το σεξ βάσει ημερολογίου, είναι μια συνηθισμένη συμβουλή σεξουαλικής θεραπείας, αλλά η κ. Tanner πιστεύει ότι αυτή η πρακτική μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. «Η πίεση του να πρέπει να τηρηθεί ένα σεξουαλικό ραντεβού μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τη σεξουαλική επιθυμία», εξήγησε. «Αντί να βάζετε το σεξ στο ημερολόγιό σας, προγραμματίστε μια δραστηριότητα που ανοίγει την πόρτα για οικειότητα». Το τι σημαίνει αυτό ποικίλλει από ζευγάρι σε ζευγάρι, δήλωσε η Jessa Zimmerman, σεξοθεραπεύτρια σε ιδιωτικό ιατρείο στο Σιάτλ, η οποία προσφέρει τις ίδιες συμβουλές στους πελάτες της. Ίσως καλύτερα να προγραμματίσετε μια βραδιά ραντεβού ή να πέσετε στο κρεβάτι λίγο νωρίτερα από το συνηθισμένο και να δείτε τι θα συμβεί, προτείνει.

*Πηγή: The New York Times