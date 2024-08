Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ο ύποπτος δράστης του Ζόλινγκεν παραδόθηκε στο πλήρωμα ενός περιπολικού που περνούσε. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, ώρα Γερμανίας, περισσότερες από 24 ώρες μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης παραδόθηκε σε περιπολία της αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel.

Τα ρούχα του ήταν βρώμικα και καλυμμένα με αίμα, ανέφεραν πηγές των σωμάτων ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόουλ (CDU) επιβεβαίωσε τη σύλληψη λίγη ώρα αργότερα στην εκπομπή «Tagesthemen» του ARD. Ο άνδρας είναι «εξαιρετικά» ύποπτος για το έγκλημα, ενώ έχουν βρεθεί και αποδεικτικά στοιχεία.

Αναφερόμενος σε έρευνα σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σόλινγκεν, ο Ρόουλ δήλωσε ότι αυτό αποτελεί μέρος περαιτέρω πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν. «Ένα καυτό στοιχείο είχε ακολουθηθεί όλη την ημέρα, και μπορώ να σας πω ότι κλείσαμε επιτυχώς αυτό το καυτό στοιχείο πριν από λίγα λεπτά. Το πρόσωπο που πραγματικά αναζητούσαμε όλη την ημέρα βρίσκεται πρόσφατα υπό την επιτήρησή μας».

“The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening, according to @derspiegel. Security sources reported that his clothing was… https://t.co/xtyNSgxQhO

