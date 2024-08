Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού μιας συναγωγής στην πόλη Λα Γκραντ Μοτ της νότιας Γαλλίας το Σάββατο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν. Περίπου 200 αστυνομικοί κυνηγούσαν τον ύποπτο, δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ, προσθέτοντας ότι ο δράστης είχε βάλει φωτιά σε πολλές πόρτες εισόδου της συναγωγής και σε πολλά κοντινά αυτοκίνητα.

Η τηλεόραση BFM ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν ένας 33χρονος Αλγερινός. Η τοπική αστυνομία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά όταν εξερράγη μια φιάλη υγραερίου, καθώς η αστυνομία ασφάλιζε τον τόπο της επίθεσης το πρωί του Σαββάτου, δήλωσε ο Αττάλ.

«Πρόκειται για μια αντισημιτική επίθεση. Για άλλη μια φορά, οι Εβραίοι συμπατριώτες μας γίνονται στόχος», δήλωσε ο Ατάλ στο X. «Απέναντι στον αντισημιτισμό, απέναντι στη βία, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να μας εκφοβίσουν». Αφού επισκέφθηκε τη συναγωγή, ο Ατάλ δήλωσε ότι μια «απόλυτη τραγωδία» απετράπη οριακά, αφού πυροσβέστες και αστυνομία έφτασαν γρήγορα στο σημείο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο ύποπτος είχε βάλει φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων περιείχε τουλάχιστον μία φιάλη αερίου, στο χώρο στάθμευσης της συναγωγής περίπου στις 8:30 π.μ.

🚨BREAKING: Terror attack in front of a synagogue — on Shabbat — in La Grande-Motte, France. A car explosion.

On the right is the alleged perpetrator in a keffiyeh with a Palestinian flag tied around his waist.

So far, reports that a police officer was injured.

Can you… pic.twitter.com/eAApACOJLd

— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) August 24, 2024