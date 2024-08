Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Λεβαδειακό (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο ΟΑΚΑ (21:00) θέλοντας να πετύχει την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League και πριν από λίγο ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε γνωστή την ενδεκάδα των «πράσινων» με βασικό τον Φακούντο Πελίστρι.

Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία του «τριφυλλιού», Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μαξ θα είναι η τετράδα της άμυνας, Μακσίμοβιτς, Τσέριν και Μπακασέτας στον άξονα, με τους Πελίστρι και Μαντσίνι στις πτέρυγες και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Πάλμερ – Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τετέ, Λημνιός, Τζούριτσιτς, Αράο και Σπόραρ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μαξ, Μακσίμοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ.

Our starting 11 for today’s game against Levadiakos#Panathinaikos #PAOFC #StoiximanSuperLeague #PAOLEV pic.twitter.com/jmJgQbmj5W

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 25, 2024