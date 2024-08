Ηρθε η πρώτη συγγνώμη για την 7η Οκτωβρίου και δεν ήταν από τον Νετανιάχου

Ο παραιτηθείς επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ζήτησε «συγχώρεση» από τους συμπολίτες του χθες Τετάρτη διότι δεν τους προστάτευσε από την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο υποστράτηγος Αχαρόν Χαλιβά είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος εν ενεργεία την ημέρα της επίθεσης — συμπεριλαμβανομένων πολιτών και στρατιωτικών — που ζήτησε συγγνώμη από τους Ισραηλινούς για την πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία αιφνιδίασε εντελώς τον μηχανισμό ασφαλείας και άμυνας.

«Η 7η Οκτωβρίου (…) είναι πικρή και μαύρη μέρα που βαραίνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου και τους ώμους μου κάθε μέρα και κάθε νύχτα έκτοτε και θα με βαραίνει ως την τελευταία μου μέρα — δεν αρθήκαμε στο ύψος του ιερού όρκου μας», δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια παράδοσης-παραλαβής του αξιώματός του στο αρχηγείο της υπηρεσίας του στη Χερτσλίγια, στο κεντρικό Ισραήλ.

«Οι συγγνώμες δεν διορθώνουν τίποτα και δεν μπορούν να παρηγορήσουν ούτε να ξαναφέρουν πίσω τους αγαπημένους που πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα, αλλά πρέπει να ειπωθεί (…): εκ μέρους μου, κι εκ μέρους όλου του κλάδου των πληροφοριών, ζητώ συγχώρεση», πρόσθεσε δακρυσμένος, προτού παραδώσει το αξίωμα στον υποστράτηγο Σλόμι Μπιντέρ.

Breaking: Israeli National Security Agency chief General Aharon Haliva resigns in a press conference while crying.

