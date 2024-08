Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο φαρμάκων στην Ινδία, ενώ άλλοι 30 και πλέον υπέστησαν εγκαύματα από χημικές ουσίες, έκαναν γνωστό οι αρχές σήμερα.

Η έκρηξη είχε τέτοια ισχύ που ανθρώπινα μέλη κι υπολείμματα σκορπίστηκαν σ’ όλο το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας The Hindu.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες μετά το μεσημέρι σε φαρμακευτική βιομηχανία στην περιοχή Ανακαπάλι της πολιτείας Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία.

An explosion at a pharmaceutical plant in India’s Andhra Pradesh state has killed at least 15 people and injured dozens more https://t.co/ZKt3QmIy9z pic.twitter.com/XfKWrNNLqG

— Reuters (@Reuters) August 22, 2024