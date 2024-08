Ένας ανεξάρτητος Βρετανός δημοσιογράφος που ασκεί κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συνελήφθη στην Μεγάλη Βρετανία βάσει του άρθρου 12 του «Τρομοκρατικού Νόμου» της χώρας του 2000. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο X την Τρίτη, ο Ρίτσαρντ Μέντχερστ δήλωσε ότι συνελήφθη την Πέμπτη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου και κρατήθηκε υπό κράτηση για σχεδόν 24 ώρες.

Ο δημοσιογράφος κατήγγειλε τη σύλληψή του ως «προσχεδιασμένη» και «συντονισμένη», σημειώνοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Βρετανία λόγω της δημοσιογραφίας τους. «Αισθάνθηκα ότι η όλη διαδικασία είχε σχεδιαστεί για να με ταπεινώσει, να με εκφοβίσει και να με εξευτελίσει και να με μεταχειριστεί σαν εγκληματία», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει σαφώς καμία ανάγκη να με κρατούν εκεί όλο αυτό το διάστημα, αλλά πιστεύω ότι αυτό έγινε επίτηδες για να με ταρακουνήσουν ψυχολογικά. Απορρίπτω κατηγορηματικά και απόλυτα όλες τις κατηγορίες της αστυνομίας. Δεν είμαι τρομοκράτης. Δεν έχω ποινικό μητρώο». Ο Μέντχερστ δήλωσε επίσης ότι παρέχει ένα αντίβαρο στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, διαμαρτυρόμενος ωστόσο ότι «διώκεται πολιτικά» στη χώρα του.

