Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να σταματήσουν οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων και ότι η αντεπίθεση ήταν πολύ αναγκαία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η στρατιωτική εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ρυθμιστικής ζώνης για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων της Μόσχας από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε με σαφήνεια τον στόχο της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Προηγουμένως, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αποσκοπούσε στην προστασία των κοινοτήτων στη συνορεύουσα περιοχή Sumy από τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Στο νυχτερινό του διάγγελμα την Κυριακή, ο Ζελένσκι είπε: «Είναι πλέον πρωταρχικό μας καθήκον στις αμυντικές επιχειρήσεις συνολικά να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ρωσικό πολεμικό δυναμικό και να διεξάγουμε τις μέγιστες δυνατές αντεπιθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ρυθμιστικής ζώνης στο έδαφος του επιτιθέμενου, την επιχείρησή μας στην περιοχή του Κουρσκ».

Το Κίεβο είχε προηγουμένως πει ελάχιστα για τους στόχους της προώθησής του στη Ρωσία με άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, της μεγαλύτερης επίθεσης στη χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και οδήγησε στην πτώση δεκάδων χωριών και εκατοντάδων αιχμαλώτων στα χέρια της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί εισέβαλαν βαθιά στην περιοχή προς διάφορες κατευθύνσεις, αντιμετωπίζοντας ελάχιστη αντίσταση και σπέρνοντας χάος και πανικό, καθώς δεκάδες χιλιάδες άμαχοι τράπηκαν σε φυγή.

One of the goals of the Ukraine’s Armed Forces’ invasion of the Kursk region is to create a buffer zone on the territory of the Russia. Zelenskyy made this statement in his video address. pic.twitter.com/aWLlzFqtjh

— Readean (@readeancom) August 18, 2024