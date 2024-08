Μασκ για το Tesla του Καντίροφ: «Είστε τόσο καθυστερημένοι που νομίζετε πως το έδωσα εγώ;»

Ο Έλον Μασκ διέψευσε χθες Δευτέρα μέσα από το Χ ότι χάρισε στον ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ένα όχημα Tesla Cybertruck, απαντώντας σε σχόλια χρηστών που τον κατηγορούσαν ότι το δώρισε στον στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η όλη ιστορία ξεκίνησε όταν ο ίδιος ο Καντίροφ ανήρτησε το περασμένο Σάββατο ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος ο Καντίροφ να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο. Μάλιστα επαινούσε τον Έλον Μασκ αποκαλώντας τον «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής», ενώ τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Τσετσενία.

Η σκληρή απάντηση του Μασκ ήρθε κάτω από ένα ανάλογο σχόλιο χρήστη: «Είσαι σοβαρά τόσο καθυστερημένος που νομίζεις ότι δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό;» έγραψε ο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ακόμα ένα παράδειγμα για το πόσο ψεύδονται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?

That’s amazing 🤣🤣

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2024