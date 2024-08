Ανεξάρτητα από το πόσο θετικοί είστε ή πόσο αγαπάτε τα πρωινά, πάντα θα υπάρχουν μέρες που θα ξυπνάτε κάπως πιο δύσκολα. Όχι, όμως, αν έχετε μια όμορφη πρωινή ρουτίνα. Το να έχετε μια σταθερή morning routine μπορεί να σας προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου και να χαρίσει στον εγκέφαλό σας ένα «διάλειμμα» από τις σκέψεις και τις αποφάσεις που παίρνει καθημερινά -οι ειδικοί λένε πως είναι το μυστικό για μια επιτυχημένη ζωή. Αυτή η ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη – μερικά βήματα αρκούν για να κάνουν πιο όμορφη την καθημερινότητά σας, σύμφωνα με το “The Miracle Morning”!

Τι είναι το “The Miracle Morning”

Το “The Miracle Morning” έγινε δημοφιλές από τον Hal Elrod, παρουσιαστή του podcast Achieve Your Goals, και συγγραφέα του βιβλίου παραγωγικότητας “The Miracle Morning: The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life (Before 8AM)”, που κυκλοφόρησε το 2012. Πρόκειται για μια πρωινή ρουτίνα 6 βημάτων που στοχεύει να «ανεβάσει» το επίπεδο της ζωής σας, είναι «ο πιο γρήγορος τρόπος για να ξυπνάτε κάθε μέρα και να δημιουργείτε τη ζωή που πάντα θέλατε», εξηγεί ο Elrod – και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε πρωινοί τύποι για να το καταφέρετε! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να υιοθετήσετε και να εφαρμόσετε 6 συνήθειες -ή S.A.V.E.R.S, όπως τις αποκαλεί ο εμπνευστής τους- στη ρουτίνα του πρωινού σας, για να αισθάνεστε λιγότερο άγχος, να έχετε κίνητρο και να είστε περισσότερο συγκεντρωμένοι/ες στο στόχο σας.

Τα 6 βήματα του “The Miracle Morning”

#1 Αγκαλιάστε την ησυχία

Οι ζωές μας είναι τόσο γεμάτες που συχνά ξεχνάμε να κάνουμε… check-in με τον εαυτό μας μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουμε στα όριά μας και θα πάθουμε burnout. Ενώ εφαρμογές στο κινητό όπως το Calm, το Headspace και το Open μπορούν να είναι εξαιρετικοί οδηγοί αν επιλέξετε να διαλογιστείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε απλώς αφιερώνοντας χρόνο για να εστιάσετε στην αναπνοή σας παίρνοντας για 5 έως 10 λεπτά βαθιές ανάσες. Εάν αυτό σας φαίνεται περίεργο ή δύσκολο ή αν θεωρείτε πως δεν λειτουργεί, αναζητήστε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να απολαύσετε τη σιωπή το πρωί – πχ όταν πίνετε τον καφέ σας ή ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας.

Όποια δραστηριότητα κι αν επιλέξετε, αυτή η στιγμή σιωπής θα σας βοηθήσει να «συνδεθείτε» με τα συναισθήματά σας και να τα επεξεργαστείτε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ηρεμία και πιο προσγειωμένοι/ες. Επιπλέον, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η σιωπή μπορεί να τονώσει τη δημιουργικότητά σας και να περιορίσει το στρες, ακόμη κι αν έχετε πολλά να κάνετε μέσα σε μια μέρα.

#2 Βρείτε το δικό σας affirmation

Τα affirmations λειτουργούν για να επαναπρογραμματίσουν το υποσυνείδητό σας και βοηθούν στην απελευθέρωση των περιορισμών που βάζετε στον εαυτό σας, γι’ αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα στο “The Miracle Morning”. Το κλειδί είναι να επιλέξετε μια φράση που είναι κομμένη και ραμμένη για εσάς αντί για τις γενικές φράσεις τύπου «Είμαι όμορφη» ή «Είμαι αρκετή». Για να βρείτε το ιδανικό για εσάς affirmation, σκεφτείτε τους στόχους, τις πεποιθήσεις και τις επιθυμίες σας, για παράδειγμα, κάτι του στιλ «Είμαι έξυπνη και πετυχημένη στη δουλειά μου» ή «Έχω δουλέψει σκληρά για την επιτυχία μου και αξίζω να αναγνωριστώ για τα επιτεύγματά μου με μια προαγωγή». Μόλις καταλάβετε ποια είναι η δική σας επιβεβαίωση, επαναλάβετέ τη δυνατά στον εαυτό σας ή γράψτε την σε ένα χαρτάκι και τοποθετήστε τη σε ένα σημείο που θα βλέπετε ξανά και ξανά μέσα στη μέρα.

#3 Οραματιστείτε αυτό που θέλετε να πετύχετε

Η πρακτική της οπτικοποίησης περιλαμβάνει την απεικόνιση του τι θέλετε να πετύχετε στη ζωή και την τοποθέτηση του εαυτού σας σε αυτήν τη νοερή εικόνα. Αυξάνει την αισιοδοξία, μειώνει το άγχος, βελτιώνει τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων κι επίλυσης προβλημάτων και σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας επειδή οραματίζεστε έντονα τον εαυτό σας στην ιδανική του κατάσταση. Έτσι, θα επηρεάσετε υποσυνείδητα τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας, μαζί με τις συνήθειες και τα πρότυπα συμπεριφοράς σας. Ο Hal Elrod συνιστά να αφιερώνετε πέντε λεπτά κάθε πρωί για να οραματιστείτε την ιδανική για εσάς μέρα και φανταστείτε ότι εκτελείτε τα πάντα με ευκολία, αυτοπεποίθηση και χαρά.

#4 Πείτε «ναι» στην πρωινή άσκηση

Η πρωινή άσκηση μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά σύμφωνα με έρευνες, μπορεί επίσης να μειώσει την εξάρτηση από την καφεΐνη και να καλυτερεύσει την κοινωνική σας ζωή. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό για να σας πείσει, η άσκηση που θα κάνετε μία ώρα αφού έχετε ξυπνήσει, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διατηρήσετε μια σταθερή πρωινή ρουτίνα, η οποία με τη σειρά της θα διευκολύνει την εξάσκηση της αυτοπειθαρχίας και της προσωπικής ανάπτυξης που απαιτούνται για να φτάσετε στην επιτυχία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνάτε στις 5 το πρωί για να πάτε για τρέξιμο ή να κάνετε μια έντονη προπόνηση CrossFit πριν από τη δουλειά. Μπορείτε απλώς να κάνετε stretching για 10 λεπτά, να πάτε μια βόλτα τον σκύλο σας ή να κάνετε yoga.

#5 Διαβάστε 10+ σελίδες από ένα βιβλίο

Το να διαβάζετε το πρωί έχει τα πλεονεκτήματά του: μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, να βελτιώσει τη συγκέντρωση και να προάγει την καλύτερη ποιότητα ύπνου. Ο Hal Elrod προτείνει την ανάγνωση τουλάχιστον 10 σελίδων ενός βιβλίου αυτοβοήθειας, αλλά αν δεν είστε φαν αυτής της θεματικής, ακόμη και η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος μπορεί να σας βοηθήσει να τονώσετε τη διάθεσή σας και τη θέλησή σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

#6 Αποτυπώστε τις σκέψεις σας στο χαρτί

Το τελευταίο βήμα στη “The Miracle Morning” ρουτίνα είναι το γράψιμο ή αλλιώς το journaling. Αυτό μπορεί να μοιάζει με ελεύθερη ροή γραφής σε ένα σημειωματάριο ή με τη σύνταξη μιας λίστας με όλα αυτά για τα οποία νιώθετε ευγνώμονες. Το journaling όχι μόνο σάς επιτρέπει να απελευθερώνετε τις σκέψεις σας από το μυαλό σας και να τις αποτυπώνετε στο χαρτί, αλλά μελέτες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι μπορεί να προσφέρει καλύτερο ύπνο, ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα, περισσότερη αυτοπεποίθηση και υψηλότερο I.Q.

Πηγή: Vita