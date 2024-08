Κάμερα θα ακολουθεί μόνο τον Εμπαπέ στο Μαγιόρκα – Ρεάλ Μαδρίτης (pic+vid)

Είναι τέτοια η επιρροή του Κιλιάν Εμπαπέ τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου, που το ESPN προχωρά σε κάτι πρωτοφανές.

Συγκεκριμένα, στην αποψινή πρεμιέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, που δοκιμάζεται στην έδρα της Μαγιόρκα (22:30), το παγκόσμιο καλωδιακό και δορυφορικό αθλητικό τηλεοπτικό κανάλι θα έχει μία ξεχωριστή κάμερα, που θα ακολουθεί μόνο τον Γάλλο σταρ.

Πρόκειται για μία μοναδική κίνηση, που δείχνει τον αντίκτυπο του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της «Βασίλισσας», αλλά και το μέγεθος του ίδιου του Εμπαπέ, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν brand.

❗️Official: ESPN have announced that they will broadcast today’s game with a camera that follows only Kylian Mbappé for the entire 90 minutes. pic.twitter.com/ujmYzaf69V

— Madrid Universal (@MadridUniversal) August 18, 2024