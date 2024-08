Το βίντεο του Στέφανου Τσιτσιπά με την Πάουλα Μπαντόσα στο γυμναστήριο που «καταδίκασε» το ίντερνετ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα εθεάθησαν να γυμνάζονται μαζί, όπως μπορείτε να δείτε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός TennisTv. Στη λεζάντα του βίντεο ανέφεραν: «Couples that stretch together, stay together [Τα ζευγάρια που κάνουν stretching μαζί, μένουν μαζί]».

Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν ιδιαιτέρως επικριτικά με έναν χρήστη να σχολιάζει «Τα ζευγάρια που δεν κερδίζουν κανένα τουρνουά μαζί, μένουν μαζί» ενώ ένας άλλος έγραψε μεταξύ άλλων: «Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό στο σπίτι; Και να επικεντρωθείτε στο τένις όταν έρθει η ώρα;».

Κάποιοι αναφέρθηκαν και στα σεξιστικά σχόλια που έχει κάνει στο παρελθόν ο τενίστας, αναφέροντας: «Δεν θα έπρεπε να είναι στην κουζίνα, σύμφωνα με αυτόν;».

Φυσικά, κάποιοι υποστήριξαν το ζευγάρι: «Γιατί θυμώνετε με το γεγονός ότι οι παίκτες του τένις έχουν ζωή και εκτός τένις; Δεν καταλαβαίνω αυτά τα ανόητα σχόλια», έγραψε κάποιος χρήστης.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο η Πάουλα Μπαντόσα θέλησε να απαντήσει στα σχόλια αναφέροντας: «Δυστυχώς δεν ξέραμε ότι υπήρχαν κάμερες εκεί. Μόλις τελείωσα τον αγώνα μου, κανείς δεν ήταν στο γυμναστήριο, απλά κάναμε stretching και κουβεντιάζαμε μετά τη νίκη μου. Γι’ αυτό, παρακαλώ, πριν από όλη αυτή την κριτική και τα σχόλια, ενημερωθείτε και χαλαρώστε λίγο. Ευχαριστώ».