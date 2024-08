Η Ελένη Φουρέιρα αισθάνεται το «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» υιοθετώντας το στυλ της Χάλι Μπέρι

Η ποπ τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα έκανε ένα διάλειμμα από το απαιτητικό πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας της, ώστε να απολαύσει τη θάλασσα.

Σε πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram, το ποπ είδωλο, φαίνεται να υιοθέτησε το στυλ της θρυλικής Χάλι Μπέρι από την εμβληματική της σκηνή της σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, στην οποία η Μπέρι περπατά αισθησιακά στην ακροθαλασσιά, φορώντας ένα πορτοκαλί μικροσκοπικό μπικίνι.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα, μοιράστηκε με το κοινό της τρείς φωτογραφίες της από την θάλασσα, στις οποίες φοράει ένα total black μπικίνι. Στην πρώτη φωτογραφία, ακουμπάει τα μαλλιά της, ενώ επιχειρεί να βγεί εκτός θάλασσας. Για αξεσουάρ έχει επιλέξει ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Οι άλλες δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε, είναι πανομοιότυπες.

Στην ανάρτηση της, η τραγουδίστρια, συμπεριέλαβε και ένα screenshot της φωτογραφίας της Χάλι Μπέρι από την διάσημη σκηνή, ενώ στην λεζάντα του καρουζέλ, έγραψε: «Feeling like the next Bond girl [Αισθάνομαι σαν το επόμενο κορίτσι του Μποντ]».

«Το κορίτσι του Μποντ δεν έχει τίποτα περισσότερο από εσένα. Είσαι πολύ πιο σέξι» έγραψε κάτω από τις φωτογραφίες ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος φαν της τραγουδίστριας ανέφερε: «Άνετα θα μπορούσες να είσαι η επόμενη κοπέλα του Bond».

Δείτε την θρυλική σκηνή