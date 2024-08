Νωρίτερα φέτος ο Βραζιλιάνος δικαστής Αλεχάντρε ντε Μοράες διέταξε την πλατφόρμα Χ, όπως μεταφέρει το NBC, να μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς, καθώς ερευνά τις λεγόμενες «ψηφιακές πολιτοφυλακές» που κατηγορούνται για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων μίσους κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Η πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης X δήλωσε το Σάββατο ότι θα κλείσει τις δραστηριότητές της στη Βραζιλία «με άμεση ισχύ» λόγω των «εντολών λογοκρισίας», όπως τις χαρακτήρισε, του Βραζιλιάνου δικαστή Αλεχάντρε ντε Μοράες .

Η X, η οποία ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, ισχυρίζεται ότι «ο Μοράες απείλησε κρυφά έναν από τους νομικούς εκπροσώπους της εταιρείας στη χώρα της Νότιας Αμερικής με σύλληψη, εάν δεν συμμορφωθεί με τις νομικές εντολές να κατεβάσει κάποιο περιεχόμενο από την πλατφόρμα της».

Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφίες ενός εγγράφου που φέρεται να έχει υπογραφεί από τον Μοράις και το οποίο αναφέρει ότι θα επιβληθεί ημερήσιο πρόστιμο 20.000 ρεάις (3.653 δολάρια) και διάταγμα σύλληψης κατά της εκπροσώπου της X, Ρέιτσελ Νόβα Κονσεϊκάο, εάν η πλατφόρμα δεν συμμορφωθεί πλήρως με τις εντολές του Μοράις.

«Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια του προσωπικού μας, πήραμε την απόφαση να κλείσουμε τη λειτουργία μας στη Βραζιλία, με άμεση ισχύ», δήλωσε η X. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, στο οποίο έχει έδρα ο Μοράις, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα μιλήσει για το θέμα και δεν θα επιβεβαιώσει ούτε θα διαψεύσει τη γνησιότητα του εγγράφου που μοιράστηκε η X. Η υπηρεσία X παραμένει διαθέσιμη στους πολίτες της Βραζιλίας, δήλωσε η πλατφόρμα το Σάββατο.

Νωρίτερα φέτος, ο Μοράις διέταξε το X να μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς, καθώς ερευνά τις λεγόμενες «ψηφιακές πολιτοφυλακές» που κατηγορήθηκαν για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων μίσους κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Ο Μοράες ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα φέτος για τον δισεκατομμυριούχο, αφού ο Μασκ δήλωσε ότι θα επανενεργοποιήσει λογαριασμούς στο X που ο δικαστής είχε διατάξει να μπλοκαριστούν. Ο Μασκ χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Μοράις σχετικά με το X «αντισυνταγματικές».

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.

Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024