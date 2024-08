Τον Αύγουστο έχουν… την τιμητική τους, το πεπόνι και το καρπούζι – είναι ο μήνας που ωριμάζουν. Δύο φρούτα που μπορείτε να προσφέρετε στον σκύλο σας, καθώς κάνουν καλό (και) στη δική του υγεία.

Είναι τα φρούτα του Αυγούστου, που δροσίζουν, ενυδατώνουν και προσφέρουν πολλά οφέλη, τόσο στον δικό μας οργανισμό όσο και του σκύλου.

Τι προσφέρει στον σκύλο το πεπόνι

Το πεπόνι, σύμφωνα με τη σύμβουλο διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου, είναι αρκετά ενυδατικό, επειδή περιέχει 90% νερό. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το καρπούζι και τα αγγούρια.

Το πεπόνι το προσφέρουμε στον σκύλο μας σε μικρές ποσότητες, και τού το δίνουμε ως λιχουδιά.

Περιέχει νιασίνη, η οποία βοηθάει στη διάσπαση του λίπους και της ζάχαρης, αλλά και στη μετατροπή τους σε ενέργεια.

Επίσης, περιέχει μαγνήσιο, το οποίο υποστηρίζει τον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και της πρωτεΐνης.

Από το πεπόνι αφαιρούμε τη φλούδα και τα κουκούτσια

Το πεπόνι είναι, επίσης, πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, όπως: Α, C, σελήνιο, βήτα καροτίνη, λουτείνη, χολίνη, ζεαξανθίνη. Τα στοιχεία αυτά προστατεύουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι υπεύθυνες για την οξείδωση των κυττάρων (σκούριασμα).

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε από τον Τομέα Διατροφής, είναι το πώς πρέπει να προστατεύουμε, σε καθημερινή βάση, τα κύτταρα του σκύλου μας.

Προσοχή

Από το πεπόνι αφαιρούμε τη φλούδα, όπως και τα κουκούτσια, και στη συνέχεια το τρατάρουμε στον σκύλο μας.

Επειδή περιέχει υψηλή ποσότητα ζάχαρης, όπως επισημαίνει η κα Παλαιολογοπούλου, χρειάζεται προσοχή, αν πρόκειται να το γευτούν σκύλοι με διαβήτη ή υπέρβαροι.

Συνταγή με κοτόπουλο και πεπόνι

Μια νόστιμη λιχουδιά, που θα ξετρελάνει τον ουρανίσκο του σκύλου, προτείνει η κα Παλαιολογοπούλου:

Τα υλικά που χρειάζονται

• 2 βρασμένα φιλέτα στήθους κοτόπουλου

• 2 μικρά φύλλα βασιλικού

• 1/2 κουτ. σούπας αλεύρι (βρώμης – καταστανού ρυζιού), χωρίς γλουτένη

• 1 κούπα πεπόνι σε κομματάκια χωρίς φλούδα και κουκούτσια

• 1 κουτ. γλυκού σκόνη τζίντζερ

Πώς θα φτιάξουμε τις λιχουδιές

Χτυπάμε μαζί όλα τα συστατικά σε ένα multi. Στη συνέχεια τοποθετούμε σε ένα ταψάκι μια λαδόκολλα και την αλείφουμε με λίγο λάδι.

Παίρνουμε το μείγμα και φτιάχνουμε μακρόστενες λεπτές λωρίδες, χρησιμοποιώντας κουταλάκι.

Τις ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν και, αφού κρυώσουν, τις προσφέρουμε στον σκύλο μας.

Καρπούζι: Φτωχό σε θερμίδες, πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα

Το καρπούζι, σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, είναι χαμηλό σε θερμίδες και δεν περιέχει ίχνος λίπους ή χοληστερόλης. Έχει αρκετές φυτικές ίνες και είναι γεμάτο νερό (92% ).

Παράλληλα, είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως είναι οι βιταμίνες Α, Β6, το μαγνήσιο και το κάλιο.

Ωστόσο, το βασικότερο στοιχείο που περιέχει, είναι το λυκοπένιο.

Όπως εξηγεί η ειδικός, το λυκοπένιο είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό, καθώς προστατεύει από την κυτταρική καταστροφή και έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Επιπλέον, έχει θετική επίδραση στη συστολική πίεση του αίματος. Οι σκύλοι με υψηλή αρτηριακή πίεση επωφελούνται με τροφές που είναι πλούσιες σε λυκοπένιο.

Έχει, επίσης, τη «δύναμη» να κρατά χαμηλά τα επίπεδα χοληστερίνης, καθώς μειώνει την LDL χοληστερίνη – έτσι αποκαλείται η κακή χοληστερόλη.

Η κα Παλαιολογοπούλου ενημερώνει ότι γίνονται αρκετές έρευνες που εστιάζουν στο πώς το λυκοπένιο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και στη θεραπεία του καρκίνου. Όπως είναι το οστεοσάρκωμα, ο καρκίνος του στομάχου, των πνευμόνων και των ωοθηκών.

Επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δίνουμε στους σκύλους μας τροφές και συστατικά που τους προφυλάσσουν από τον καρκίνο, λόγω της συχνότητας εμφάνισης της ασθένειας.

Αναφέρει, επίσης, ότι το λυκοπένιο ανήκει στην κατηγορία των καροτενοειδών. Είναι η κόκκινη χρωστική ουσία, η οποία δίνει ένα ροζ ή κόκκινο χρώμα σε διάφορα φρούτα και λαχανικά..

Ποσότητες λυκοπενίου βρίσκονται στις τομάτες, το ρόζ γκουάβα, το γκρέιπφρουτ και την παπάγια.

Είναι ένα φρούτο «χρυσάφι» για τον οργανισμό του σκύλου, και του το δίνουμε ως λιχουδιά.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Όπως και στο πεπόνι, αφαιρούμε τη φλούδα και τα κουκούτσια. Δεν δίνουμε μεγάλες ποσότητες, για να μην προκαλέσουμε στον σκύλο στομαχικές διαταραχές.

Χρειάζεται προσοχή, όπως λέει η κα Παλαιολογοπούλου, αν πρόκειται για ζώα που έχουν σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή διαβήτη.

Είναι ένα από τα φρούτα που περιέχει αρκετή ζάχαρη.

Σύμφωνα με τη δίαιτα FODMAP, η φρουκτόζη δεν μπορεί να χωνευτεί σωστά και προκαλεί συμπτώματα όπως: πρήξιμο, φούσκωμα, αέρια, διάρροια.

Συνταγή με καρπούζι και ζωμό από κόκκαλα και κρέας

Μία ακόμη συνταγή για τον αγαπημένο μας φίλο μοιράζεται μαζί μας η κα Παλαιολογοπούλου:

Τα υλικά που θα χρειαστούμε

• 1 κούπα χυμό καρπουζιού

• 1/2 κούπα ζωμό από κόκκαλα και κρέας

• 1 κούπα πρόβειο γιαούρτι – κατά προτίμηση βιολογικό

Ετοιμάζουμε τις λιχουδιές

Αφαιρούμε από το καρπούζι τη φλούδα και τη κουκούτσια, και το βάζουμε σε ένα blender ή multi για να φτιάξουμε τον χυμό. Προσθέτουμε λίγο νερό. Στραγγίζουμε το μείγμα με ένα σουρωτήρι ή τουλπάνι, ώστε να μείνει μόνο ο χυμός.

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα σιλικόνης – ό,τι σχήματος θέλουμε (πατούσα – καρδούλα – κόκκαλο).

Βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη και, όταν το μίγμα παγώσει, τα παγάκια είναι έτοιμα για κατανάλωση.

Ένα δροσιστικό, γευστικό κέρασμα για τον μικρό μας φίλο.

* Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies), και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας.

Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

