Ξεσπά η πρώην σύζυγος του Ραλφ Σουμάχερ – «Έχασα τα καλύτερά μου χρόνια»

Μικρό χρονικό διάστημα αφότου ο Ραλφ Σουμάχερ δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος, η πρώην σύζυγός του Κόρα Σουμάχερ λύνει τη σιωπή της για την αποκάλυψη.

Η Κόρα Σουμάχερ ήταν παντρεμένη με τον πρώην οδηγό της F1 μεταξύ του 2001 και του 2015, με το μοντέλο να δηλώνει ότι ένιωσε μαχαιρωμένη στην καρδιά από την είδηση.

Η πρώην σύζυγος του Ραλφ Σουμάχερ ισχυρίζεται πως ένιωσε χρησιμοποιημένη αφότου ο σταρ της F1 αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος τον Ιούλιο.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 14 χρόνια (μέχρι που χώρισαν το 2015) και απέκτησαν έναν γιο, τον Ντέιβιντ, ο οποίος είναι επίσης οδηγός αγώνων.

Ο αδερφός του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ, Ραλφ, αποκάλυψε τη σχέση του με τον σύντροφό του Ετιέν με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα.

Η Κόρα Σουμάχερ ενημερώθηκε μέσω των social media και πιστεύει ότι χειραγωγήθηκε ψυχολογικά από τον Ραλφ Σουμάχερ κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

BREAKING Former Formula One driver and brother of Michael Schumacher, Ralf Schumacher, has come out as gay 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/yd2br4Arzl — DW Sports (@dw_sports) July 14, 2024

«Μακάρι ο Ραλφ να με είχε συμπεριλάβει ή τουλάχιστον να με άφηνε να γίνω μέρος της απόφασής του. Θα ήταν ένδειξη σεβασμού» είπε στο Der Spiegel.

«Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη F1 υπήρχαν πολλές φήμες. Του ζήτησα να διευκρινίσει αν ισχύει αυτό που λέγεται αλλά εκείνος πάντα το αρνιόταν, λέγοντάς μου ότι τα φαντάζομαι όλα και ότι ίσως χρειαζόμουν ψυχολική βοήθεια.

Όταν το ανακοίνωσε, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά. Το να κάνεις coming out πάντα επηρεάζει τους γύρω σου, συμπεριλαμβανομένης της πρώην γυναίκας σου με την οποία απέκτησες ένα παιδί. Σήμερα νιώθω χρησιμοποιημένη κατά τη διάρκεια του γάμου. Νιώθω ότι έχασα τα καλύτερά μου χρόνια. Κάνω πολλές ερωτήσεις στον εαυτό μου. Ήταν ειλικρινής μαζί μου;

Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό που είναι στο μυαλό μου: με αγαπούσε; Τον εμπιστευόμουν τυφλά και για αυτό ο λόγος του ήταν νόμος για μένα» υπογραμμίζει η Κόρα Σουμάχερ.

Ο 49χρονος Ραλφ Σουμάχερ είναι δύο χρόνια με τον Ετιέν, έχοντας συναντηθεί στο Μονακό σύμφωνα με την Κάρμεν Γκάις, ηθοποιό και στενή φίλη του ζευγαριού.

Ο γιος του Ντέιβιν μοιράστηκε την υποστήριξή του στον πατέρα του στα social media όταν αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρήκες επιτέλους κάποιον με τον οποίον νιώθεις πραγματικά πολύ άνετα και ασφαλής, ανεξάρτητα από το αν είναι άντρας ή γυναίκα. Σε στηρίζω 100% μπαμπά και σου εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια.

Το who is who της Κόρα Σουμάχερ

Η 47χρονη Κόρα Σουμάχερ παντρεύτηκε τον Ραλφ Σουμάχερ το 2001 και ήταν μαζί του για 14 χρόνια. Το ζευγάρι φερόταν να είναι κοντά, καθώς τη συνεχάρη για την ένταξη στο καστ της γερμανικής έκδοσης του I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! τον Ιανουάριο.

Είναι Γερμανίδα ηθοποιός, μοντέλο, πρώην οδηγός αγώνων και τηλεοπτική παρουσιάστρια και είναι επίσης στην πλατφόρμα του OnlyFans.

Τον Οκτώβριο του 2003 εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της γερμανικής έκδοσης του GQ πριν στρέψει την προσοχή της στους αγώνες.

Επηρεασμένη από τον σύζυγό της, έκανε το ντεμπούτο της στους αγώνες το 2004 ως μέλος της ομάδας διασημοτήτων στο Mini Challenge στη Γερμανία.

Συνέχισε σε πιο ανταγωνιστικούς αγώνες και απόλαυσε 14 χρόνια μέχρι να αφήσει το τιμόνι το 2018.

Το 2006 υπέγραψε για το SEAT Leon Supercopa μαζί με την Christina Super σε μια συμφωνία που την έκανε την πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα οδηγό στον κόσμο.

Είχε επίσης δύο συμμετοχές στο Mini Challenge, μια νίκη στην κατηγορία Α2 του Dubai 24 Hours και μια εμφάνιση στο Deutsche Tourenwagen Cup.