Ρωσικό βομβαρδιστικό συνετρίβη στη Σιβηρία – Νεκρό μέλος του πληρώματος

Υπερηχητικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Τουπόλεφ Tu-22M3 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στη Σιβηρία, εξαιτίας τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Το πλήρωμα έκανε χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων, συνέχισε ο περιφερειάρχης Κόμπζεφ μέσω Telegram, όμως ένα από τα μέλη του σκοτώθηκε και τα άλλα διακομίστηκαν με τραύματα σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS είχε μεταδώσει ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν «ασφαλή». Το βομβαρδιστικό συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή, κοντά στην Ιρκούτσκ και στη λίμνη Βαϊκάλη.

Σοβιετικού σχεδιασμού, το Tu-22M, που αναπτύχθηκε στα τέλη των χρόνων του 1960, εκσυγχρονίστηκε επανειλημμένα ως το 1993. Αρχικά προορισμένο για πτήσεις μακράς εμβέλειας, μετατράπηκε σε αεροσκάφος με μέση εμβέλεια, λόγω συμφωνιών με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Είναι σε θέση να φέρει κατευθυνόμενες βόμβες, πυραύλους κρουζ και τον υπερηχητικό πύραυλο Κιντζάλ, μεταξύ άλλων. Αεροσκάφη του τύπου χρησιμοποιούνται συχνά για βομβαρδισμούς στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

