Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Σαχ Αλάμ στην πολιτεία Σελανγκόρ της Μαλαισίας.

Οκτώ επιβάτες, δύο μέλη του πληρώματος και δύο οδηγοί που τη στιγμή της συντριβής διέσχιζαν τον αυτοκινητόδρομο, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το αεροπλάνο φέρεται να έπεσε κατακόρυφα στο έδαφος και εξερράγη κατά την πρόσκρουση.

