Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Αυστραλίας – ΗΠΑ διακόπηκαν σήμερα αφού ένα ελικόπτερο της Αυστραλιανής Αμυντικής Δύναμης (ADF) που συμμετείχε σε αυτά συνετρίβη στον ωκεανό ανοικτά των ακτών της πολιτείας Κουίνσλαντ.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο βυθίστηκε στη θάλασσα κοντά στο νησί Χάμιλτον, περίπου 890 χιλιόμετρα βόρεια της πολιτειακής πρωτεύουσας Μπρίσμπεϊν αργά χθες Παρασκευή.

Αποστολή για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου MRH-90 και του τετραμελούς πληρώματός του βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαντ Μαρλς.

Ο επικεφαλής των στρατιωτικών γυμνασίων Talisman Sabre, ο ταξίαρχος Ντάμιαν Χιλ, δήλωσε πως αυτά διακόπηκαν μετά τη συντριβή.

#BREAKING: Four people are feared dead after a military helicopter crash off Queensland’s Hamilton Island. @AislinKriukelis #9News

DETAILS: https://t.co/duGrLtUZsv pic.twitter.com/cqZj69EdKf

— 9News Australia (@9NewsAUS) July 28, 2023