Ουκρανοί στρατιώτες θεάθηκαν να χρησιμοποιούν βορειοκορεατικούς πυραύλους που όπως είπαν ‘κατέσχεσε’ «φιλική» χώρα προτού παραδοθούν στην Ουκρανία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας άφησε να εννοηθεί πως τα όπλα ‘κατασχέθηκαν’ από τους Ρώσους, ανέφερε η εφημερίδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι προμηθεύει όπλα στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και αποστολές διά θαλάσσης, αλλά δεν έχουν προσφέρει αποδείξεις και βορειοκορεατικά όπλα δεν έχουν παρατηρηθεί ευρέως στα πεδία της μάχης στην Ουκρανία.

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία αρνούνται ότι διενεργούν συναλλαγές για όπλα.

Τα βορειοκορεατικά όπλα θεάθηκαν να χρησιμοποιούνται από Ουκρανούς στρατιώτες που χειρίζονταν συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών Grad κοντά στην κατεστραμμένη ανατολική πόλη Μπαχμούτ, τόπο μιας μακράς και άγριας μάχης, αναφέρει το δημοσίευμα των FT.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε μια σπάνια επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ αυτή την εβδομάδα για τις εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο από την υπογραφή της εκεχειρίας που έθεσε τέλος στον πόλεμο της Κορέας, την πρώτη επίσκεψη ανώτατου αξιωματούχου άμυνας της Μόσχας από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Σοϊγκού φωτογραφήθηκε να βλέπει απαγορευμένους βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους με τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σε στρατιωτική έκθεση στην Πιονγκγιάνγκ, κάτι που σημαίνει βαθύτερες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη χθεσινή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας, όπου επλήγησαν μια πολυκατοικία και ένα κτίριο των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

