Οι εργαζόμενοι στο Εσκοντίδα, το μεγαλύτερο μεταλλείο χαλκού σε όλο τον κόσμο, στη βόρεια Χιλή, ανέστειλαν σήμερα την απεργία τους που είχε ξεκινήσει χθες, Τρίτη, μετά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τον αυστραλιανό όμιλο BHP, όπως ανακοίνωσε ο τελευταίος.

«Συμφωνήθηκε να ανασταλεί η νόμιμη απεργία που είναι σε εξέλιξη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο BHP και επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίσιο Τάπια, πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδικάτου του Εσκοντίδα.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των οποίων τα μέρη «κατέληξαν σε ομοφωνία για μία πρόταση (επιχειρησιακής) συλλογικής σύμβασης (εργασίας)», σύμφωνα με την ανακοίνωση της μεταλλευτικής εταιρίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BHP and union leaders in Chile reached a preliminary wage agreement, setting the stage for a resumption of normal production at the world’s biggest copper mine https://t.co/DAyDrTNzQI

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 16, 2024