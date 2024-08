«Μαύρο» διήμερο για την Αττική από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα το μεσημέρι της Κυριακής (11/08). Οι καπνοί από την πυρκαγιά έφτασαν στη θάλασσα, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, ταξιδεύοντας 300 χλμ.

Τη μεγάλη διασπορά του καπνού αποτύπωσε η δορυφορική εικόνα του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου METEOSAT-11. Το πύρινο μέτωπο έφτασε σε μήκος σχεδόν 25 χιλιομέτρων ενώ οι φλόγες ξεπερνούν σε κάποια σημεία ακόμα και τα 25 μέτρα σε ύψος.

Extra 7/n – update 🔥 | #Wildfires Attica, Greece.

Delineation & Monitoring-1 products released by @CopernicusEMS – #EMSR746. You can see the evolution of the affected areas for the 13th & 14th of August, 2024. Burnt area: 10409 ha.

Check them here: https://t.co/PU1qjybBtd pic.twitter.com/zNxzxi5wHb

— Iban Ameztoy (@i_ameztoy) August 14, 2024