Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας για διαπραγματεύσεις αύριο στην Ντόχα, που έχουν στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας και ένας ειδικός σύμβουλος του Νετανιάχου θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ζήτησαν οι μεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ, ΗΠΑ και Αίγυπτος, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την είδηση μετέδωσε και το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με πηγές, στις συνομιλίες θα παρευρεθεί και ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

