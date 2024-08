Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την κατολίσθηση που προκλήθηκε σε τεράστια χωματερή στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που δεν περιμένουν να βρουν επιζώντες κάτω από τους τόνους των απορριμμάτων.

Σπίτια, ζώα και άνθρωποι έχουν θαφτεί κάτω από τα βουνά των σκουπιδιών. Μετά από καταρρακτώδεις βροχές τις τελευταίες εβδομάδες, ένα κομμάτι σκουπιδιών από τη μοναδική χωματερή της πόλης αποκολλήθηκε αργά την Παρασκευή, συνθλίβοντας και θάβοντας σπίτια στην άκρη του χώρου, ενώ οι κάτοικοι κοιμόντουσαν.

Μόνο νεκροί έχουν ανασυρθεί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η χωματερή, γνωστή ως Kiteezi, χρησίμευε ως ο μοναδικός σκουπιδότοπος της Καμπάλα για δεκαετίες και είχε μετατραπεί σε έναν μεγάλο λόφο.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για τα επικίνδυνα απόβλητα που μολύνουν το περιβάλλον και αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους.

Οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής για την προμήθεια ενός νέου χώρου υγειονομικής ταφής σέρνονται εδώ και χρόνια.

Πλήθος ανθρώπων ζει και βιοπορίζεται εκεί αναζητώντας στα σκουπίδια κάτι που να μπορεί να πουλήσει.

Τώρα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δημιουργηθεί περιμετρικά της χωματερής ζώνη προστασίας.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα καταλύματά τους στην στενή περιφέρεια της χωματερής μετά την κατολίσθηση.

We condole with the families that have lost their loved ones in the Kiteezi garbage dumping site and pray for the recovery of those injured and hospitalized.

Our teams joined other MDAs yesterday in the tireless efforts to rescue survivors and retrieve the bodies of those dearly…

