Στην «κόψη του ξυραφιού» βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, η οποία χρεώνεται στο Ισραήλ, και του διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του έχουν υποσχεθεί ότι θα πάρουν εκδίκηση και απορρίπτουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των διπλωματών του αραβικού κόσμου να μετριάσουν την αντίδρασή τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Εν τω μεταξύ, ο ανταποκριτής του Fox News, Τρέι Γινγκστ, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές στην περιοχή, μεταδίδει πως «οι αξιωματούχοι στη Μέση Ανατολή πιστεύουν ότι φτάνουμε στην ώρα μηδέν».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το Ιράν και οι εντολοδόχοι του στη Μέση Ανατολή (Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθι) θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Iran could attack Israel in less than 24 hours, sources say, as Western powers issue Tehran a warning https://t.co/FRxP69IsXb

— Fox News (@FoxNews) August 12, 2024