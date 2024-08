Αυτή είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως

Την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως αποκάλυψε μέσω σχετικής ανάρτησής του ο Διευθυντής Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

Ο ίδιος όπως αναφέρει βασίστηκε στο άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, το οποίο εξηγεί πως πλέον η μόλυνση του περιβάλλοντος οφείλεται για τους περισσότερους θανάτους στον πλανήτη μας, με τα ορυκτά καύσιμα να αποτελούν κύριους οδηγούς της.

Τα ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην μόλυνση του περιβάλλοντος από χημικές ουσίες και μάλιστα πολλές από αυτές παρεμβαίνουν στις ενδοκρινικές λειτουργίες του οργανισμού του ανθρώπου (Endocrine-disrupting chemicals, EDCs). Ο άνθρωπος εκτίθεται σ’ αυτές μέσω του αέρα, του νερού, των τροφίμων και διαφόρων προϊόντων, μερικά από τα οποία είναι καθημερινής χρήσης.



Οι χημικές ουσίες επιβεβαιωμένα πλέον αυξάνουν τον κίνδυνο για διάφορες μορφές καρκίνου, για βλάβες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και για την υπογονιμότητα στα ζευγάρια. Οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι όταν η έκθεση γίνεται στην διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής ή νωρίς στο στάδιο ανάπτυξης των παιδιών.



Στο άρθρο αναφέρονται ενδεικτικοί τρόποι για μείωση της έκθεσης σε τέτοιους τοξικούς παράγοντες:

Διατροφή – Προετοιμασία τροφής – Αποθήκευση τροφής

• Καταναλώνετε λιγότερο κρέας και περισσότερα φρούτα και λαχανικά και παρασκευάσματα ολικής άλεσης.

• Καταναλώνετε φρέσκα προϊόντα (προτιμώνται τα οργανικά προϊόντα εφ’ όσον είναι διαθέσιμα) όποτε είναι εφικτό. Πλένετε πάντοτε με επιμέλεια τα φρέσκα προϊόντα, σαλάτες και φρούτα.

• Αποφεύγετε ή μειώστε την κατανάλωση προϊόντων που γνωρίζουμε ότι είναι επιβαρυμένα όσον αφορά την μόλυνση με τοξικά (π.χ. ψάρια με υψηλά επίπεδα υδραργύρου όπως τόνος, σολωμός, κλπ)

• Αποφεύγετε τα λίπη και τις λιπαρές τροφές γενικά.

• Αποφεύγετε όποτε είναι εφικτό τα έτοιμα συσκευασμένα γεύματα.

• Χρησιμοποιείτε για αποθήκευση ή συντήρηση των τροφίμων τα γυάλινα, κεραμικά ή μεταλλικά δοχεία αντί για πλαστικά (τάπερ).

• Μην τοποθετείτε στα μικροκύματα προϊόντα σε πλαστικά δοχεία.

• Αντικαταστήστε τα αντικολλητικά μαγειρικά σας σκεύη με μη τοξικά (π.χ. από μαντέμι, ατσάλι, ή κεραμικό).

Προϊόντα καθαρισμού κλπ

• Χρησιμοποιείτε όποτε είναι δυνατόν μη τοξικά προϊόντα καθαρισμού για το σπίτι (σόδα φαγητού, ξύδι, λεμόνι).

• Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο του υγρού καθαρισμού (βρεγμένο πανί ή σφουγγαρόπανο) για τον καθαρισμό επιφανειών ή του πατώματος.

• Αφαιρείτε τα παπούτσια πριν την είσοδο στο σπίτι.

• Περιορίστε την χρήση τοξικών προϊόντων αποφυγής/καταπολέμησης εντόμων (χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους πρόληψης όπως αποφυγή στάσιμων υδάτων, χρήση σίτας στα παράθυρα, χρήση εντομοαπωθητικών δέρματος ή ρουχισμού, κλπ).

• Αντικαταστήστε το στεγνό καθάρισμα ρούχων με υγρό πλύσιμο.

• Χρησιμοποιήστε προϊόντα βελτίωσης του περιβάλλοντος σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. αποσμητικά, αρωματικά) που δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις.

• Χρησιμοποιείτε αφρώδη προϊόντα που δεν περιέχουν επιβραδυντικά φλόγας.

• Χρησιμοποιείτε λιγότερο τοξικά προϊόντα για την προσωπική σας φροντίδα (χωρίς paraben, άοσμα, κλπ).

• Αποφεύγετε την επαφή με συνθετικό χλοοτάπητα (αν χρησιμοποιείται για άθληση, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται τρόφιμα ή μπουκάλια νερού πάνω στο γήπεδο και κατά την επιστροφή στο σπίτι θα πρέπει να αφαιρούνται τα αθλητικά παπούτσια έξω από το σπίτι, να κάνετε αμέσως ντους και να πλένετε τα ρούχα ξεχωριστά).

Εργασία

• Γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη και έρχονται σε επαφή με τοξικές ουσίες κατά την εργασία τους, θα πρέπει να απαιτούν αλλαγή καθηκόντων ώστε να αποφεύγουν την έκθεση.

• Ζητήστε πληροφορίες και ειδική εκπαίδευση σχετικά με τον χειρισμό ή την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες κατά την εργασία.

• Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με πιθανά υποκατάστατα τοξικών ουσιών στην εργασία αλλά και τρόπους αποφυγής της έκθεσης με την χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.

• Άτομα που εργάζονται σε περιβάλλον με τοξικές ουσίες, θα πρέπει να κάνουν ντους και να αλλάζουν τα ρούχα της εργασίας αμέσως με την επιστροφή τους στο σπίτι και θα πρέπει να διατηρούν τα ρούχα εργασίας και τον εξοπλισμό μακριά από άλλα άτομα με τα οποία συγκατοικούν.



Το άρθρο καταλήγει με μια αγωνιώδη σύσταση για επείγουσα ανάγκη παρέμβασης της ιατρικής κοινότητας όσον αφορά την επισήμανση για τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, αλλά και την επιβίωση αυτή καθ’ εαυτή του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη.

Η ανάρτηση του κ. Χατζηγεωργίου: