Με εκατομμύρια θεατές να έχουν συντονιστεί στις τους για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, για χιλιάδες θεατές το highlight της βραδιάς ήταν ένας άντρας που έτρωγε noodles επί σκηνής.

Η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι σηματοδότησε το τέλος των τριών εβδομάδων αθλητικών αγώνων με παραστάσεις από εκατοντάδες ακροβάτες, χορευτές και καλλιτέχνες τσίρκου.

Υπήρξαν οι παρελάσεις των αθλητών και η επίδειξη των σημαιών των συμμετεχόντων εθνών, με ένα τμήμα να είναι αφιερωμένο στην παράδοση των Ολυμπιακών Αγώνων από το Παρίσι στο Λος Άντζελες.

Αν και όλα αυτά ήταν συναρπαστικά, ήταν τα μικρά πράγματα που έβαλαν φωτιά στα social media στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μια από αυτές τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και τα πλάνα ενός άντρα να τρώει noodles στη μέση της ορχήστρας στη σκηνή κατά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες στα social media.

Το βίντεο από το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral και συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι το αποκορύφωμα της βραδιάς» σημείωσε ένας χρήστης, με άλλον να επισημαίνει «θα ήθελα να είμαι τόσο χαλαρός όσο αυτός ο τύπος».

«Θα μπορούσε να κάνω αυτή τη δουλειά σε μια ορχήστρα» επισήμανε άλλος χρήστης στα social media.

Just a guy casually eating his noodles on stage during the Olympics closing ceremony#OlympicGames #ClosingCeremony pic.twitter.com/yzhpfqgE2N

— Fiona Small (@FionaSmall) August 11, 2024