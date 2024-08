Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλεντον ενώθηκαν με άλλες βρετανικές διασημότητες αλλά και μαζί με τον Αμερικανό ράπερ Snoop Dogg, ο οποίος καλύπτει τους θερινούς αγώνες για το NBC, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο X (πρώην Twitter) την Κυριακή 11 Αυγούστου, πριν από τη Τελετές Λήξης στο Παρίσι.

«Από όλους εμάς που παρακολουθούμε στο σπίτι, συγχαρητήρια στην ομάδα GB!», δήλωσε στο κλιπ η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία φορούσε ένα απλό λευκό πουκάμισο με μαύρες ρίγες.

«Μπράβο για όλα όσα πετύχατε. Αποτελείτε έμπνευση για όλους μας», πρόσθεσε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος ήταν ντυμένος με ένα μπλε μπλουζάκι πόλο διακοσμημένο με τους Ολυμπιακούς δακτυλίους ενώ είχε αφήσει και μούσι.

Στο κείμενο της ανάρτησης το πριγκιπικό ζεύγος έγραψε:

«Μπράβο @TeamGB, τι απίστευτο ταξίδι! Κάθε αθλητής έδειξε τεράστια αφοσίωση, καρδιά και πάθος. Μας κάνατε όλους τόσο περήφανους. Ας γιορτάσουμε κάθε θρίαμβο στο @Paris2024 και ανυπομονούμε για περισσότερα από την @ParalympicsGB αργότερα το καλοκαίρι».

Well done @TeamGB, what an incredible journey!

Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!

Here’s to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 11, 2024