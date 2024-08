Αντιμέτωπη με ένα ακόμα σκάνδαλο η Κέιτ Μίντλετον – Τα «καρφιά» της Μέγκαν Μαρκλ

Το 2024 ήταν αναμφίβολα μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ μετά την αποκάλυψη ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίζεται πλέον σπάνια δημόσια εν μέσω της συνεχιζόμενης θεραπείας της για τον καρκίνο, καθώς η κατάστασή της απαιτεί αρκετή προσοχή.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει εμφανιστεί δημόσια δύο φορές, στο Trooping the Colour και τον τελικό του Wimbledon, μετά τη σοκαριστική της αποκάλυψη πως πάσχει από καρκίνο.

Και ενώ συνεχίζει να δίνει τη γενναία μάχη της, νέες αποκαλύψεις από τη Μέγκαν Μαρκλ ενδέχεται να προκαλέσουν ξανά πονοκέφαλο στην Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

