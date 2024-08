Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι τρομοκρατούσε τον βασιλιά Κάρολο – Η αποκάλυψη για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ένας βασιλικός ειδικός ισχυρίστηκε πως ο πρίγκιπας Χάρι αντιπαθούσε την ιδέα πως ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος στρεφόταν συχνά στον «σταθερό» αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ όταν μεγάλωναν.

Ο πρίγκιπας Χάρι πιστεύει ότι ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ θεωρούνταν πάντα ως ο πολύ πιο αξιόπιστος πρίγκιπας από τον πατέρα τους, σύμφωνα με έναν βασιλικό συγγραφέα.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Scandals of the Royal Palaces: An Intimate Memoir of Royals Behaving Badly», Tom Quinn, ανέφερε ότι από τότε που ο πρίγκιπας Χάρι ήταν έφηβος πάντα πίστευε ότι ο βασιλιάς προτιμούσε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ που ήταν περισσότερο «σταθερός».

«Η πραγματική κόντρα είναι ότι ο πρίγκιπας Χάρι είναι πεπεισμένος ότι ο βασιλιάς Κάρολος προτιμούσε πάντα τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και όχι μόνο επειδή είναι ο διάδοχος του θρόνου.

Οι δυσκολίες του πρίγκιπα Χάρι όταν ήταν έφηβος και η αυξανόμενη αστάθειά του ως ενήλικος τρομοκρατούσαν τον βασιλιά Κάρολο που στράφηκε προς τον πολύ περισσότερο σταθερό και risk-free πρίγκιπα Γουίλιαμ» σημείωσε στη Mirror.

Γιατί δυσανασχετεί ο πρίγκιπας Χάρι

Ο βασιλικός συγγραφέας προσέθεσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος έβλεπε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ως ένα «ασφαλές ζευγάρι χέρια». «Ο κάρολος έβλεπε όλο και περισσότερο τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ως ένα ασφαλές ζευγάρι χέρια και τον πρίγκιπα Χάρι ως πολύ συναισθηματικά ασταθή. Κατά βάθος ο πρίγκιπας Χάρι το ξέρει αυτό και είναι κάτι που τον κάνει να αγανακτεί βαθύτατα».

Η απόσταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον βασιλιά Κάρολο μεγάλωσε μετά την παραίτηση του δούκα του Σάσεξ από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020. Ένας ακόμα παράγοντας ήταν οι συνεντεύξεις του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ που περιέγραψαν λεπτομερώς τη ζωή τους στη βασιλική οικογένεια.

Εκφράστηκαν ελπίδες ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας άρχισαν να διορθώνουν τη σχέση τους αφού ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε εσπευσμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού ανακοινώθηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ωστόσο, όταν ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη 10η επέτειο των Invictus Games δεν υπήρξε συνάντηση μεταξύ τους.