Το δεξαμενόπλοιο Delta Blue ανέφερε ένα τρίτο και ένα τέταρτο συμβάν τις τελευταίες 24 ώρες ανοικτά του λιμανιού Μόχα της Υεμένης, ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations — UKMTO).

Το πλήρωμα και το σκάφος είναι ασφαλή και συνεχίζουν προς τον επόμενο σταθμό τους, ανέφερε η UKMTO.

Τα πιο πρόσφατα συμβάντα περιλαμβάνουν μια επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας και άλλη μία από πύραυλο που έπεσε κοντά στο πλοίο, ανέφερε η UKMTO.

Χθες, Πέμπτη, ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε πως δύο μικρά σκάφη προσέγγισαν και εκτόξευσαν αντιαρματική ρουκέτα η οποία εξερράγη κοντά στο Delta Blue, που φέρει σημαία Λιβερίας, περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια της Μόχα.

Σε κάθε μικρό σκάφος επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, ανέφερε η UKMTO.

Ώρες μετά, άλλος ένας πύραυλος εξερράγη κοντά στο δεξαμενόπλοιο, ανέφερε.

