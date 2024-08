«Μυστηριώδης κροκόδειλος στα προάστια της Σόφιας, μπερδεύει τις αρχές της Βουλγαρίας».

Θα μπορούσε να είναι τρολιά ή αστικός μύθος. Κάτι σαν τα πρωτοσέλιδα σε σκανδαλοθηρικές εφημερίδες των ΗΠΑ, που ανακάλυπταν κροκόδειλους στο αποχετευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης – δεκαετίες πριν καθιερωθεί ο όρος fake news.

Μόνο που στην περίπτωσή μας η είδηση είναι απολύτως αληθινή και εξακριβωμένη.

Ο κροκόδειλος, μήκους 1,60 μέτρων και αρκετά βαρύς, βρίσκεται εδώ και πάνω από ένα μήνα σε μια αυτοσχέδια καλυμμένη από μουσαμά, σε θαμνώδη έκταση, εντός κατοικημένης περιοχής στα βορειοανατολικά της Σόφιας.

Οι τοπικές αρχές παρά τις προσπάθειές τους να τον απομακρύνουν, έχουν αποτύχει παταγωδώς. Το θέμα του κροκόδειλου, που ακούει στο όνομα Crocky, έχει αναδειχθεί και πέρα από τα σύνορα της Βουλγαρίας, με άρθρο ανταποκρίτριας του Politico Europe.

A hefty 1.6-meter crocodile in a Sofia suburb is laying bare the weaknesses of Bulgaria’s administration.https://t.co/werJv5HTyH

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 7, 2024